Самый высокий уровень инфляции: в Мангистау резко подорожали продукты

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области и Астане. Там сильно подорожали продукты и непродовольственные товары, сообщили в Национальном банке Казахстана.

Фото kapital.kz

В октябре годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,5% (в сентябре – 8,3%). Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 10 регионах. Наибольшие значения зафиксированы в городе Астана (10,2%) и Мангистауской области (9,7%).

Если в целом по стране цены на продовольственные товары выросли на 4,9%, то в Мангистау продукты стали дороже на 6,7%. Что касается подорожания бытовых и прочих товаров, то и тут наш регион - в числе лидеров.

Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (7,8% г/г) отмечен в Туркестанской (13,2%), Мангистауской (11,8%), Западно-Казахстанской (9,2%), Северо-Казахстанской (9,1%), Карагандинской (8,6%) областях, г.Астана и Улытауской области (по 8,5%), Атырауской, Восточно-Казахстанской и Абайской (по 8,2%) областях, - сообщили в пресс-службе Национального банка РК.

А вот стоимость платных услуг, в отличие от других регионов, в Мангистау не выросла.