В Жанаозене третий день бастуют нефтяники

Они требуют трудоустроить безработных горожан. Заявление работников прокомментировали в АО НК «КазМунайГаз».
В городе Жанаозен на митинг вышли рабочие компании «Управление буровых работ», которая оказывает услуги АО «Озенмунайгаз». Нефтяники требуют решить вопрос с безработицей в городе и в знак протеста остановили производство.
Одно из требований митингующих работников “УБР” - трудоустроить на предприятие детей нефтяников, вышедших на пенсию или утративших здоровье на производстве. Также они заявили о низких заработных платах. По словам рабочих, эти требования они озвучивают руководству уже на протяжении полугода, однако никто не спешит их удовлетворять.
В пресс-службе АО НК «КазМунайГаз», чьей дочерней компанией является “Озенмунайгаз”, прокомментировали митинг.
Руководством "Озенмунайгаз" на данный момент проводятся переговоры с работниками предприятия. Каждый пункт требований рабочих рассматривается тщательно. Все должно решаться в правовом поле и на законодательном уровне, в том числе в рамках Трудового кодекса РК. По их итогам при необходимости будет дополнительно предоставлена необходимая информация” - ответили в нацкомпании.
Комментарии0 комментарий(ев)