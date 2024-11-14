В Жанаозене третий день бастуют нефтяники

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В городе Жанаозен на митинг вышли рабочие компании «Управление буровых работ», которая оказывает услуги АО «Озенмунайгаз». Нефтяники требуют решить вопрос с безработицей в городе и в знак протеста остановили производство.

Одно из требований митингующих работников “УБР” - трудоустроить на предприятие детей нефтяников, вышедших на пенсию или утративших здоровье на производстве. Также они заявили о низких заработных платах. По словам рабочих, эти требования они озвучивают руководству уже на протяжении полугода, однако никто не спешит их удовлетворять.

В пресс-службе АО НК «КазМунайГаз», чьей дочерней компанией является “Озенмунайгаз”, прокомментировали митинг.