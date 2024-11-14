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14.11.2024, 16:19

В Дубай за счет пожертвований: задержана глава благотворительного фонда "Biz Birgemiz" Перизат Кайрат

Новости Актау 0 3 412 Бекболаева Динара

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании руководителя общественного благотворительного фонда "Biz Birgemiz" Перизат Кайрат. Она подозревается в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. 

Фото из соцсетей Перизат Кайрат
Фото из соцсетей Перизат Кайрат

Основную часть пожертвований, по информации АФМ, Перизат Кайрат использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Весной т.г. она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: «Mercedes-Benz S450» за 88 млн тенге, «Lexus LX-600» за 80 млн и «Haval» за 39 млн тенге. В этот же период она купила элитную недвижимость в Астане в ЖК «Akbulak Riviera», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» (включая парковочные места), а также в коттеджном городке «Vela Village» на 600 млн тенге, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана Перизат Кайрат неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как «St. Regis», «Shangri-La», «Palazzo Versace» и «Kempinski», сообщили в АФМ.

В этих странах она покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов «Cartier» и «Louis Vuitton», посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте. Для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в  8% обналичивали деньги фонда, - отметили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Сообщается, что своими противоправными действиями Перизат К. нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности. В данный момент девушка задержана.

Главе ОФ "Biz Birgemiz" Перизат Кайрат - 32 года. На своей странице в Instagram она написала, что училась в  Актау и закончила здесь школу.

В свое время фонд "Biz Birgemiz" пользовался поддержкой экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и партии Nur Otan (ныне Amanat).

Напомним, весной 2024 года ряд регионов Казахстана пострадали от сильных паводков, крупнейшими в стране за последние 80 лет. Трагедия затронула более 120 тысяч человек. Многие остались без жилья. Всего в результате паводков пострадали 224 населенных пункта, 17 603 жилых дома.

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