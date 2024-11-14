В Дубай за счет пожертвований: задержана глава благотворительного фонда "Biz Birgemiz" Перизат Кайрат

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании руководителя общественного благотворительного фонда "Biz Birgemiz" Перизат Кайрат. Она подозревается в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.
Основную часть пожертвований, по информации АФМ, Перизат Кайрат использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.
Весной т.г. она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: «Mercedes-Benz S450» за 88 млн тенге, «Lexus LX-600» за 80 млн и «Haval» за 39 млн тенге. В этот же период она купила элитную недвижимость в Астане в ЖК «Akbulak Riviera», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» (включая парковочные места), а также в коттеджном городке «Vela Village» на 600 млн тенге, - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана Перизат Кайрат неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как «St. Regis», «Shangri-La», «Palazzo Versace» и «Kempinski», сообщили в АФМ.
В этих странах она покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов «Cartier» и «Louis Vuitton», посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте. Для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8% обналичивали деньги фонда, - отметили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Сообщается, что своими противоправными действиями Перизат К. нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности. В данный момент девушка задержана.
Главе ОФ "Biz Birgemiz" Перизат Кайрат - 32 года. На своей странице в Instagram она написала, что училась в Актау и закончила здесь школу.
В свое время фонд "Biz Birgemiz" пользовался поддержкой экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и партии Nur Otan (ныне Amanat).
Напомним, весной 2024 года ряд регионов Казахстана пострадали от сильных паводков, крупнейшими в стране за последние 80 лет. Трагедия затронула более 120 тысяч человек. Многие остались без жилья. Всего в результате паводков пострадали 224 населенных пункта, 17 603 жилых дома.
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