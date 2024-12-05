Годовалому малышу из Актау необходима операция за 7 млн тенге

Маленький Дмитрий Змейков родился прежде срока на 34 недели беременности с диагнозами краниосиностоз и тригоноцефалия. Ребенок уже перенес одну операцию, однако сейчас необходима повторная - в Российской Федерации, сообщает lada.kz.

фото Елены Змейковой

Врачи назначили ее на январь 2025 года, однако сумма для семьи Змейковых в 7 млн тенге является неподъемной. Сама мать Дмитрия страдает тяжелым онкологическим заболеванием. Поэтому они решили обратиться к жителям Мангистауской области с просьбой помочь их сыну жить полноценной жизнью.

«У меня 3 группа инвалидности, онкология. Получаю химиотерапию. Борюсь с заболеванием. В 2022 году узнала что, беременна и решила оставить ребеночка, несмотря на уговоры врачей. На 13 неделе беременности перенесла операцию по своему диагнозу, после уже сделали кесарево на 34 неделе беременности. Выписали нас без патологии, но лобик был виден сразу. У нас с мужем четверо деток. Каждый наш ребенок - это ценный подарок свыше. В 4 месяца на профилактическом осмотре невропатолог направил на КТ, где подтвердился диагноз - краниосиностоз, тригоноцефалия. По рекомендации нейрохирурга нас отправляют на хирургическое оперативное лечение в Алматы. В связи с простудными заболеваниями операции переносились , и вот, только в этом году 29 октбяря была сделана первая операция», - рассказала Елена Змейкова.

Результатами хирургического вмешательства семья осталась недовольна, поскольку на голове ребенка имеется дырка, 1/3 части костей черепа нет и, соответственно, любая травма может привести к летальному исходу.

«Решила послушать мнение других специалистов, отправила КТ-снимки. Мне дали заключение о том, что нужна повторная операция, поскольку с таким большим дефектом (дыркой ) в голове при любой травматизации могут быть тяжелые последствия, вплоть до литального исхода, так как мозг не защищен - он открыт, 1/3части кости черепа нет! Шансов на то, что кости вырастут самостоятельно - нет», - рассказала мать ребенка.

Женщина говорит, что без операции метопический краниостеноз проявляет себя зрительными нарушениями, психическими отклонениями, сильнейшими судорогами.

«Ему сейчас год и 9 месяцев. Он прошел такую сложную операцию, огромное количество методов диагностики, ему пришлось получать наркоз для снятий КТ, уже испытал боль от сдачи многочисленных анализов, на его небольшом жизненном пути было огромное количество трудностей, и, тем не менее он все еще остаётся улыбчивым хулиганом. Димочке необходимо провести краниопластику с реконструкцией лобной области глазниц с применением титановых пластин, так как ему удалили большой участок черепа, что создало большой костный дефект, тем самым нарушили защитную функцию черепа, нанесли урон здоровью. Госпитализация в Москве назначена на 28 января. У нас очень мало времени, нам не собрать такую сумму за этот срок. Поэтому мы просим всех неравнодушных жителей помочь нам спасти ребенка», - рассказала Елена Змейкова.

Люди, желающие оказать помощь семье, могут узнать необходимые данные по ссылке.

Связаться с матерью ребенка можно по телефону +7 778 113 8650.