Мать ребёнка с аутизмом отсудила у экс-супруга 5 миллионов тенге в Актау

Мать ребёнка-инвалида была вынуждена обратиться в суд по причине того, что со времени расторжения брака отец ребёнка не принимал участия в расходах, связанных с лечением. С ответчика в пользу истца взыскали половину понесенных расходов, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

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По материалам дела, супружеская пара расторгла брак в 2018 году. У них есть несовершеннолетний ребёнок-инвалид 2 группы с диагнозом аутизм. Он проживает с матерью. На постоянной основе ему требуется лечение и реабилитация. Он посещает уроки логопеда-дефектолога, психолога, принимает логомассаж, лечебную и адаптивную физкультуру (ЛФК, АФК).

За последние три года мать потратила на лечение и лекарства 10 025 435 теңге. Отец никакого финансового участия не принимал, хотя трудоспособен. Женщина была вынуждена обратиться в областной специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

В соответствии со статьей 144 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» при отсутствии соглашения об уплате алиментов и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся в помощи детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.

На основании этого отец обязан заботиться о ребёнке наравне с матерью, имея возможность оплачивать лечение своего ребёнка, суд удовлетворил иск, взыскав с ответчика в пользу истца половину понесенных расходов в размере 4 975 193 тенге.

Решение не вступило в законную силу.