«Почему государство не создает условия для развития частного бизнеса и преследует руководство ТОО «КЕЗБИ»? «Компания за 30 лет доказала свою значимость для региона и страны». «Кто защитит рабочие места»? «Куда идти сотням рабочих, если компанию не прекратит преследовать ДЭР и она обанкротится»? Эти и многие другие вопросы волнуют трудовой коллектив ТОО «КЕЗБИ». Рабочие надеются, что справедливость восторжествует, уголовное дело прекратят и компания продолжит работать, обеспечивая тысячи рабочих мест.

Риск для региона: как давление на бизнес угрожает рабочим местам

Корреспондент: Расскажите о вашей работе в ТОО «КЕЗБИ» и о компании в целом.

Серик Джантлеуов:

Я работаю в ТОО «КЕЗБИ» с 2007 года в должности инженера по технике безопасности. Компания была основана Битимом Кезбаевым и его семьей в 1992 году. За годы развития «КЕЗБИ» стала единственной частной компанией в Казахстане, пробурившей скважину на глубину 4000 метров исключительно за счет собственных средств, без привлечения государственного финансирования. Это была мечта Битима Кезбаева, и он сумел ее воплотить. Битим Кезбаев человек в регионе известный, «афганец», заслужил репутацию честного, справедливого и авторитетного человека. На предприятии занято более 1300 сотрудников из разных регионов Казахстана. Битим Тажигулович создал не просто бизнес, он обеспечил работой сотни семей, включая сотрудников подрядных организаций. За 30 лет существования компания участвовала в государственных программах, помогала детям из детских домов, поддерживала регионы во время стихийных бедствий. Например, во время пандемии коронавируса в 2022 году, несмотря на сокращение объемов производства, «КЕЗБИ» выплачивала 60% заработной платы своим работникам в течение восьми месяцев. Последние события, включая снижение объемов заказов, вынудили руководство компании заложить собственное имущество и активы компании для получения кредитов на оборотные средства. Эти кредиты до сих пор погашаются, что еще раз подтверждает, что никакого хищения на предприятии не было, да и как вообще можно было похитить у самого себя? Видно же, что всё придумали.

Корреспондент: Как была воспринята трудовым коллективном информация о задержании управляющего директора Ержана Кезбаева и какие социальные факторы влияют на деятельность компании?

Серик Джантлеуов:

Коллектив в недоумении. Люди не верят в предъявленные обвинения. После задержания управляющего директора компании Ержана Кезбаева ситуация усугубилась. Это не только наносит удар по ТОО «КЕЗБИ», но, в первую очередь, бьет по людям, которые здесь работают, по простым рабочим. Я уверен, что журналисты, распространявшие необоснованные обвинения в хищении средств управляющим директором, должны понести ответственность. Ведь они говорили неправду, пытались посеять панику и навредить компании. Если говорить о социальных факторах, то многие проблемы могли бы исчезнуть, если бы тарифы на услуги компаний уравняли или хотя бы обеспечили разницу в 5–10% по сравнению с государственным сектором в области строительства и ремонта скважин. Наш регион нефтяной, но уровень жизни здесь оставляет желать лучшего. Практически все продукты и одежда привозятся, что увеличивает их стоимость. Забастовки происходят не только у нас, но и в других организациях. Предприниматели порой вынуждены поднимать зарплаты, так как этого требуют госорганы, тем самым, нанося ущерб бизнесу.



Корреспондент: Как вы оцениваете ситуацию с точки зрения защиты прав простых рабочих?

Серик Джантлеуов:

Ситуация тяжелая. В «КЕЗБИ» работают тысячи людей. Что они будут делать, если бизнес разрушат? Я сам через полтора года выхожу на пенсию, мне горько видеть, что труд, вложенный за многие годы, обесценивают. Вместо того, чтобы помогать бизнесу, у нас создают условия, в которых его проще уничтожить. Некоторым сотрудникам даже предлагали создать свои компании с гарантией предоставления объемов работ, но большинство ушедших сотрудников возвращаются к нам, так как видят, что «КЕЗБИ» – надежная компания. С 2020 по 2024 годы у нас было множество проверок, но ни в одном акте не было нарушений, которые руководство компании не смогло бы устранить.

Корреспондент: Как вы оцениваете роль семьи Кезбаевых в управлении компанией?

Серик Джантлеуов:

Семья Кезбаевых, начиная с Битима Тажигуловича, воспитана на казахских традициях, где честь и уважение – важнейшие ценности. В условиях кризиса они поступили достойно, заложив личное имущество ради спасения компании. Неуплата налогов произошла не по злому умыслу, а из-за нехватки средств, вызванной низкими тарифами и улучшением условий труда для сотрудников. При этом заказчики и госорганы были своевременно информированы. Я полагаю, что не было оснований для возбуждения уголовного дела и ареста управляющего директора компании.

Корреспондент: Фарид Бахтияр оглы, Вы возглавляете Ассоциацию палат юридических консультантов «Қазақстан заң-кеңес» и являетесь экспертом в нефтегазовой индустрии. Чего следует ожидать работникам в ситуации, когда начато уголовное преследование в отношении ТОО «КЕЗБИ»?

Фарид Алиев:

Основной вопрос сейчас заключается в том, кто будет решать социальные проблемы, если бизнес не выдержит такого давления. Очевидно, что в случае банкротства компании люди будут обращаться к государству, которое окажется перед необходимостью брать на себя их поддержку. Однако важно понимать, что уголовное преследование в отношении руководства компании создает прямые риски для экономической устойчивости региона. В долгосрочной перспективе это может привести к невозможности выплаты заработных плат, налогов и сохранения рабочих мест. Возникает вопрос: нужно ли это государству? Думаю, ответ очевиден — нет. Механизмы разрешения подобных ситуаций в рамках гражданско-правовых отношений далеко не исчерпаны, и бизнес мог бы справиться с кризисом при отсутствии внешнего фактора. На сегодняшний день многие компании региона уже сталкиваются с серьезными экономическими и социальными вызовами. Забастовки и напряженность нарастали не только в ТОО «КЕЗБИ», но и в других организациях. Бизнес вынужден поднимать заработные платы, зачастую нанося ущерб собственной финансовой устойчивости, поскольку это происходит без должного экономического обоснования. В таких условиях дополнительные внешние факторы, такие как уголовное преследование, лишь усугубляют ситуацию. Преследование частного бизнеса имеет масштабные последствия. Это не только подрывает доверие инвесторов и ставит под угрозу существующие производственные процессы, но и нарушает социальную стабильность, которая напрямую зависит от деятельности компаний, обеспечивающих занятость и экономический рост. Уголовное преследование в отношение бизнеса создает риски для инвестиционной привлекательности региона, что в конечном итоге приводит к оттоку капитала и сокращению возможностей для дальнейшего развития. Нельзя решать социальные проблемы региона за счет ущемления бизнеса, который на протяжении многих лет создает рабочие места и берет на себя значительную социальную нагрузку. В условиях экономической нестабильности защита бизнеса — это не просто вопрос экономики, а важнейший социальный фактор, обеспечивающий стабильность и уверенность граждан в завтрашнем дне.

Председатель совета Палаты юридических консультантов «Юстус» Дана Жанадил в своем комментарии подчеркнула недопустимость необоснованного возбуждения уголовных дел против частных компаний, так как это наносит прямой ущерб их деятельности, репутации и стабильности трудовых коллективов.

Вопросы, связанные с заработными платами и внутренними финансовыми решениями бизнеса, должны решаться в рамках гражданского законодательства, а не через уголовное преследование. Перевод сугубо гражданско-правовых споров в уголовную плоскость — это опасная и негативная практика, которая не только подрывает доверие к правовой системе, но и ставит под угрозу компании, создающие рабочие места и поддерживающие тысячи семей. Компания, которая долгие годы обеспечивает трудовые права своих работников и создает стабильные рабочие места в непростых экономических условиях, заслуживает поддержки, а не давления. Даже в вопросах задолженности по налогам есть законные инструменты, такие как рассрочка, которые могут быть использованы для урегулирования ситуации. Уголовное преследование в подобных случаях наносит ущерб не только бизнесу, но и работникам, которые остаются без уверенности в завтрашнем дне, — отметила Дана Жанадил.

Ильнара Сагатаева