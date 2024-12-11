Захват тротуара у моря предотвратили жители Актау

фото прислано жителями

Тротуар, ведущий к пляжу, может стать частью частной постройки. Жители Актау обратили внимание, что на общественной собственности уже вбиты колышки для установки забора, а часть тротуара и вовсе разобрана. Людям крайне не понравилось такое положение дел и они забили тревогу, обратившись в редакцию lada.kz.

«Тротуар, первый микрорайон, ставят забор. Ребята говорят, что у них есть границы. Помогите, пожалуйста, разобраться, что за такие границы, почему они проходят прямо через общественный тротуар к морю, который был здесь всегда. Теперь тут будет забор и всем придется обходить. Ребята работают, у них никаких проблем и вопросов нет, они делают свое дело. У меня вопрос к тем, кто разрешил такое строительство», - задаются вопросом люди.

В акимате наше обращение рассматривалось несколько дней. Причиной тому стала организованная на объекте проверка, объяснили чиновники.

«В отношении земельного участка, расположенного в 1 мкр. г. Актау в Приморском районе, специалистами ГУ «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства» была проведена проверка и вынесено определение по прекращению работ по ограждению земельного участка. Кроме того, приняты соответствующие меры по восстановлению установленных ограждений и брусчатки», - рассказали в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства.

Таким образом, заверили в акимате, благодаря бдительности граждан в ближайшее время тротуар к морю будет приведен в надлежащий вид и вернется в собственность горожан.

Ранее на нелегальные торговые точки перед торговым центром Астана пожаловались жители Актау. После вмешательства акимата часть объектов была устранена.