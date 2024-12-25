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24.12.2024, 20:04

Казахстан теряет флот? Почему новый закон ставит под угрозу морскую отрасль

Новости Актау 0 1 025

Казахстан - одна из крупнейших стран мира, но при этом не имеющая выхода к Мировому океану, активно развивает морскую отрасль в акватории Каспийского моря. Уже более 25 лет наш национальный флот перевозит грузы через порты Актау и Курык. Однако с 1 января 2025 года вступают в силу изменения в Закон о торговом мореплавании: экипажи судов должны быть укомплектованы исключительно гражданами Казахстана.

Казахстан теряет флот? Почему новый закон ставит под угрозу морскую отрасль
Казахстан теряет флот? Почему новый закон ставит под угрозу морскую отрасль

Это требование вызывает вопросы, так как профессия моряка по сути является международной. Для работы в этой сфере необходимы универсальные навыки, опыт и квалификация, которые зачастую можно получить только через международное взаимодействие. Кроме того, морские перевозки, навигация, судоходство связаны с глобальной логистикой и сотрудничеством между странами.  

Например, в Казахстане иностранцы могут работать пилотами, если их квалификация соответствует требованиям. Эта работа также имеет международную специфику. Аналогичный подход необходим и для морских профессий.

Моряки и пилоты обеспечивают устойчивость глобальных систем перевозок и торговли. Они работают по международным стандартам, которые объединяют страны и культуры. Этот опыт бесценен для развития как отдельных специалистов, так и целых отраслей.

Проблема в том, что полностью укомплектовать экипажи казахстанскими моряками на  сегодня невозможно. Несмотря на усилия по подготовке национальных кадров, Казахстану потребуется ещё время и ресурсы для полного восполнения дефицита специалистов.

Кстати, в 2025 году в стране планируют запустить программу подготовки морских кадров. Эта программа рассчитана на четыре года и открыта как для казахстанских, так и зарубежных абитуриентов. Она направлена на развитие квалифицированных специалистов для торгового флота Казахстана и предоставляет все условия для успешного старта в карьере.

Для того, чтобы экспорт грузов не остановился и Казахстан продолжил эффективно развивать свою морскую отрасль, важно пересмотреть требования закона о торговом мореплавании. Исключение обязательного 100%-го казахстанского состава экипажей позволит нашей стране интегрироваться в мировую систему морской логистики, сохраняя курс на развитие национальных кадров.

Сегодня Казахстан активно развивает Транспортный Срединный Коридор, превращаясь в логистический хаб Евразии. Чтобы максимально эффективно использовать этот потенциал, законодательные ограничения должны поддерживать международное сотрудничество, а не сдерживать его.

Жания Хасанова

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