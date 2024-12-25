Казахстан теряет флот? Почему новый закон ставит под угрозу морскую отрасль

Казахстан - одна из крупнейших стран мира, но при этом не имеющая выхода к Мировому океану, активно развивает морскую отрасль в акватории Каспийского моря. Уже более 25 лет наш национальный флот перевозит грузы через порты Актау и Курык. Однако с 1 января 2025 года вступают в силу изменения в Закон о торговом мореплавании: экипажи судов должны быть укомплектованы исключительно гражданами Казахстана.
Это требование вызывает вопросы, так как профессия моряка по сути является международной. Для работы в этой сфере необходимы универсальные навыки, опыт и квалификация, которые зачастую можно получить только через международное взаимодействие. Кроме того, морские перевозки, навигация, судоходство связаны с глобальной логистикой и сотрудничеством между странами.
Например, в Казахстане иностранцы могут работать пилотами, если их квалификация соответствует требованиям. Эта работа также имеет международную специфику. Аналогичный подход необходим и для морских профессий.
Моряки и пилоты обеспечивают устойчивость глобальных систем перевозок и торговли. Они работают по международным стандартам, которые объединяют страны и культуры. Этот опыт бесценен для развития как отдельных специалистов, так и целых отраслей.
Проблема в том, что полностью укомплектовать экипажи казахстанскими моряками на сегодня невозможно. Несмотря на усилия по подготовке национальных кадров, Казахстану потребуется ещё время и ресурсы для полного восполнения дефицита специалистов.
Кстати, в 2025 году в стране планируют запустить программу подготовки морских кадров. Эта программа рассчитана на четыре года и открыта как для казахстанских, так и зарубежных абитуриентов. Она направлена на развитие квалифицированных специалистов для торгового флота Казахстана и предоставляет все условия для успешного старта в карьере.
Для того, чтобы экспорт грузов не остановился и Казахстан продолжил эффективно развивать свою морскую отрасль, важно пересмотреть требования закона о торговом мореплавании. Исключение обязательного 100%-го казахстанского состава экипажей позволит нашей стране интегрироваться в мировую систему морской логистики, сохраняя курс на развитие национальных кадров.
Сегодня Казахстан активно развивает Транспортный Срединный Коридор, превращаясь в логистический хаб Евразии. Чтобы максимально эффективно использовать этот потенциал, законодательные ограничения должны поддерживать международное сотрудничество, а не сдерживать его.
Жания Хасанова
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