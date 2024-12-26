На месте крушения самолета в Актау работают кинологи

В Актау прибыл Министр по ЧС Республики Казахстан генерал-майор Чингис Аринов, сообщает телеграм-канал МЧС РК .

фото МЧС РК

В аварийно-спасательных работах задействованы 482 человека, 97 единиц техники, 2 воздушных суда и 4 кинологических расчета. Проводятся поисковые работы с участием кинологической службы МЧС.

«В режиме видеоконференцсвязи проводится обмен информацией МЧС Казахстана, России и Азербайджана», - говорится в сообщении.

Для оперативной связи открыты горячие линии в Командном центре города Астаны и в ДЧС Мангистауской области.

Номера горячей линии:

8-7172-55-96-21

8-7172-55-96-83

8-7292-31-90-91

Поступило уже 571 обращения.

Распоряжением акимата Тупкараганского района введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

Напомним, медики Актау призывают горожан сдавать кровь для пострадавших в крушении рейса Баку-Грозный. Самолет разбился сегодня, 25 декабря, в Тупкараганском районе Мангистауской области. В больнице Актау находятся 29 человек, двое из которых дети. По данным управления здравоохранения, 11 - в тяжелом состоянии. По неподтвержденным данным, погибли 32 человека.