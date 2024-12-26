На месте крушения самолета в Актау работают кинологи

В Актау прибыл Министр по ЧС Республики Казахстан генерал-майор Чингис Аринов, сообщает телеграм-канал МЧС РК.
В аварийно-спасательных работах задействованы 482 человека, 97 единиц техники, 2 воздушных суда и 4 кинологических расчета. Проводятся поисковые работы с участием кинологической службы МЧС.
«В режиме видеоконференцсвязи проводится обмен информацией МЧС Казахстана, России и Азербайджана», - говорится в сообщении.
Для оперативной связи открыты горячие линии в Командном центре города Астаны и в ДЧС Мангистауской области.
Номера горячей линии:
8-7172-55-96-21
8-7172-55-96-83
8-7292-31-90-91
Поступило уже 571 обращения.
Распоряжением акимата Тупкараганского района введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.
Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.
Напомним, медики Актау призывают горожан сдавать кровь для пострадавших в крушении рейса Баку-Грозный. Самолет разбился сегодня, 25 декабря, в Тупкараганском районе Мангистауской области. В больнице Актау находятся 29 человек, двое из которых дети. По данным управления здравоохранения, 11 - в тяжелом состоянии. По неподтвержденным данным, погибли 32 человека.
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