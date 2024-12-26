Авиакатастрофа в Актау: о состоянии пострадавших на текущий момент

О состоянии 29 пострадавших и доставленных в мединские учреждения Актау сообщили врачи.

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По предоставленным данным, в реанимации Мангистауской областной многопрофильной больницы находятся 11 человек. Из них одному провели операцию при поступлении.

Остальным операции проведут в отсроченном порядке после стабилизации их состояния, - сообщили в медучреждении.

В сознании 16 человек. С родными им помогают связаться прибывшие в МОМБ представители диаспор.

Среди поступивших трое пациентов были с неустановленными личностями. Медикам удалось выяснить, что один из них является гражданином РФ.

Никто из пострадавших в стенах больницы не умирал, вопреки распространившимся в социальных сетях слухам.

В Мангистауской областной детской больнице заявили, что состояние двоих детей оценивается как стабильно тяжелое, без изменений.

В ближайшее время ожидается прибытие специалистов из Астаны, однако, когда именно – неизвестно.