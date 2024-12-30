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30.12.2024, 15:55

При поддержке АО НК «КазМунайГаз» оснащены три опорные школы в Мангистауской области

Новости Актау 0 793

В рамках правительственного проекта «Отпан» проводятся работы по развитию сельских опорных школ в Мангистауской области. В частности, при поддержке АО НК «КазМунайГаз» обновлено более 50 учебных кабинетов и образовательных пространств в школах сёл Таушык (Тупкараганский район), Жетыбай (Каракиянский район) и Рахат (г. Жанаозен).

При поддержке АО НК "КазМунайГаз" оснащены три опорные школы в Мангистауской области
При поддержке АО НК "КазМунайГаз" оснащены три опорные школы в Мангистауской области

Были модернизированы кабинеты по основным предметам, начальные классы, технологические мастерские, а также цифровые лаборатории по химии, физике и биологии.

Кроме того, созданы условия для кружковой деятельности. В трёх опорных школах открыты кабинеты робототехники, STEM-лаборатории, арт- и телестудии, а также зоны отдыха для учащихся. В этих школах обучается более 3,5 тыс. учащихся, а педагогический коллектив насчитывает 380 человек.

Школы в сёлах Таушык, Жетыбай и Рахат посетили местные жители, ветераны нефтегазовой отрасли и представители КМГ.

«КазМунайГаз» принимает активное участие в таком важном проекте, как «Отпан», внося вклад в развитие образования в отдаленных сёлах региона. Модернизация учебных заведений позволит ученикам получить доступ к современным технологиям и дополнительным образовательным возможностям. В целом, КМГ на постоянной основе реализуется социальные проекты в регионах присутствия, — подчеркнул заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Бекзат Абайылданов.


В свою очередь, уроженец села Таушык, Первый Президент национальной компании «КазМунайГаз» Ляззат Киинов, родители которого были учителями в местной школе, отметил важность таких инициатив и значимость развития образовательной инфраструктуры в сельской местности.

Образование — это основа развития общества. Я рад видеть, как проект «Отпан» улучшает условия обучения для детей в сёлах. Уверен, что благодаря таким инициативам мы сможем дать нашим детям больше возможностей для успешного будущего, — сказал ветеран нефтегазовой отрасли Л.Киинов.

Проект «Отпан», запущенный Правительством в апреле текущего года, направлен на повышение качества образования. В него вошли 50 школ Мангистауской области, где обучается 60 тысяч учащихся и работает 7 тысяч педагогов. Проект реализуется Фондом устойчивого развития образования. Эта работа начата на основе опыта ФУРО, который с 2019 года активно занимается созданием сети опорных школ в стране. В рамках проекта организуется обучение и обмен опытом учителей на основе практик АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и МОФ «Білім-инновация», а также обновляется материально-техническая база школ.

Айгерим Каиржанова

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