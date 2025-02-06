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06.02.2025, 10:33

Звания «Почетный гражданин Мангистауской области» присвоены выдающимся людям региона

Новости Актау 0 7 217 Наталья Вронская

В Актау прошла церемония присвоения званий «Почетный гражданин Мангистауской области», сообщает Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций региона. 

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

В церемонии принял участие заместитель акима области Тилек Жеткизгенулы, поздравивший от имени акима области Нурдаулета Килыбая и воздавший должное гражданам, которые внесли весомый вклад в развитие региона.

«Каждый из обладателей звания – известные люди в регионе и стране.  Есть даже соотечественники, имена которых известны за рубежом.  Поэтому мы считаем, что каждый заслуживает уважения.  Все эти граждане – представители предыдущего поколения, внесшие значительный вклад в процветание и развитие нашего региона, и дошедшие до высот почета благодаря своему упорному труду.  Мы полностью верим, что образ жизни и деятельность этих людей станут примером для следующего поколения», - отметил Тилек Жеткизгенулы.

Среди обладателей звания «Почетный гражданин Мангистауской области» - поэт и заслуженный деятель Казахстана Сабыр Адай, боксер, заслуженный мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Асылбек Килимов, представитель Главного командования Вооруженных Сил Республики Казахстан Ратмир Комратов, художественный руководитель Казахского национального театра имени К. Куанышбаева Гульсина Миргалиева, поэт, заслуженный артист Казахстана, деятель Светкали Нуржан, заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Серик Оспанов, казахстанский политический и общественный деятель Гульнар Сейтмаганбетова, доцент кафедры «Телерадио и PR» Государственного университета имени Л.Н. Гумилева Онайгуль Туржанова.

 

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