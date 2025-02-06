Звания «Почетный гражданин Мангистауской области» присвоены выдающимся людям региона

В церемонии принял участие заместитель акима области Тилек Жеткизгенулы, поздравивший от имени акима области Нурдаулета Килыбая и воздавший должное гражданам, которые внесли весомый вклад в развитие региона.

«Каждый из обладателей звания – известные люди в регионе и стране. Есть даже соотечественники, имена которых известны за рубежом. Поэтому мы считаем, что каждый заслуживает уважения. Все эти граждане – представители предыдущего поколения, внесшие значительный вклад в процветание и развитие нашего региона, и дошедшие до высот почета благодаря своему упорному труду. Мы полностью верим, что образ жизни и деятельность этих людей станут примером для следующего поколения», - отметил Тилек Жеткизгенулы.