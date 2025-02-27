Сложная ситуация: в Мангистау перекрыто несколько трасс

Сотрудники департамента полиции Мангистауской области перешли на усиленный вариант несения службы. В регионе перекрыто несколько трасс, передает Lada.kz .

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Как сообщили в департаменте полиции региона, из-за погодных условий перекрыты для движения трассы Актау-Жетыбай, Актау-Курык, Актау-Акшукур, Каражанбас - 43 км, Актау-Жетыбай-Шетпе-Сайотес-Бейнеу. Движение в остальных направлениях ограничено для грузового транспорта, а легковые пропускают партиями с полицейским сопровождением.

«Грузовой транспорт не пропускаем, как и легковой на летней резине. Легковые автомобили с шипованной резиной пропускаем партиями – собираем несколько и отправляем с сопровождением. Решение об открытии трасс будет приниматься по погодным условиям», - сообщили в департаменте полиции.

В ведомстве предупредили водителей: в экстремальную для региона погоду лучше воздержаться от поездок, а если выехали, то быть предельно внимательными на дорогах.