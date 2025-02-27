Аэропорт Актау прекратил отправку и прием рейсов

Аэропорт. Фото автора

О том, что аэропорт приостановил прием и отправку воздушных бортов до 17.00 часов 27 февраля, сообщили в справочной.

Согласно данным онлайн-табло, задерживаются рейсы из Астаны и Шымкента. Вылет из Актау в Атырау перенесен с 11.25 на 17.00 часов.

Пассажиры могут получить актуальную информацию о состоянии рейсов и изменениях в расписании на официальном сайте аэропорта www.aktau-airport.kz или по телефону круглосуточного справочного бюро: 8 (7292) 60 97 55.

В соцсетях появилось видео, в котором утверждается, что на трассе Актау-аэропорт более сотни машин застряли в снежных заносах и ждут помощи.

Напомним, ранее в полиции Мангистауской области сообщали, что движение по трассам ограничено – пропускают только легковые машины с сопровождением.