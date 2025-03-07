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07.03.2025, 09:54

Сколько получают самый богатый и самый бедный пенсионеры в Мангистау

Новости Актау 0 9 584 Ольга Максимова

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) назвали максимальную сумму ежемесячной выплаты в Мангистауской области, передает Lada.kz.

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/В. Третьяков
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/В. Третьяков

Пенсионные активы казахстанцев на пенсионных счетах в ЕНПФ составили порядка 22,64 трлн тенге, увеличившись на сумму свыше 4,52 трлн тенге (или 25%) за последние 12 месяцев. Сумма средней по стране ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 35 523 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 993 040 тенге.

Согласно информации, предоставленной в ЕНПФ, в Мангистауской области самый «богатым» пенсионером является гражданин, который получает ежемесячную выплату 340 000 тенге. Минимальная сумма выплаты составляет не менее 70% от прожиточного минимума - 32 359,60 тенге.

Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 февраля 2025 года составило более 17,24 млн единиц. При этом количество ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ на 1 февраля 2025 года составило около 12,51 млн единиц, из них: более 11,15 млн - по ОПВ (обязательные пенсионные взносы), более 718,56 тысяч - по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы), 441,96 тысяч - по ДПВ (добровольные пенсионные взносы).

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Значит чиновники могут спокойно посчитать уровень зарплат у Казахстанцев, а потом уже сравнить её с Европейской и только после этого смотреть на ценники в магазине. Уровень доходности будет шокирующим.
07.03.2025, 06:50
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