Сколько получают самый богатый и самый бедный пенсионеры в Мангистау

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/В. Третьяков

Пенсионные активы казахстанцев на пенсионных счетах в ЕНПФ составили порядка 22,64 трлн тенге, увеличившись на сумму свыше 4,52 трлн тенге (или 25%) за последние 12 месяцев. Сумма средней по стране ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 35 523 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 993 040 тенге.

Согласно информации, предоставленной в ЕНПФ, в Мангистауской области самый «богатым» пенсионером является гражданин, который получает ежемесячную выплату 340 000 тенге. Минимальная сумма выплаты составляет не менее 70% от прожиточного минимума - 32 359,60 тенге.

Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 февраля 2025 года составило более 17,24 млн единиц. При этом количество ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ на 1 февраля 2025 года составило около 12,51 млн единиц, из них: более 11,15 млн - по ОПВ (обязательные пенсионные взносы), более 718,56 тысяч - по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы), 441,96 тысяч - по ДПВ (добровольные пенсионные взносы).