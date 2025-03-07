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07.03.2025, 12:29

В Актау военные моряки поздравили женщин-военнослужащих

Новости Актау 0 1 451 Ольга Максимова

На Военно-морской базе чествовали женщин, служащих в рядах Военно-морских сил РК. Для военнослужащих подготовили яркое и запоминающееся событие - песни, танцы, подарки и фуршет, передает Lada.kz.

Фото: пресс-служба Актауского гарнизона
Фото: пресс-служба Актауского гарнизона

В воинских частях Актауского гарнизона Военно-морских сил служат более 50 женщин, которые выполняют важнейшие обязанности в самых разных областях. Это медицинский персонал, фельдшеры, связисты, топографы, финансисты, специалисты кадровых служб и многие другие. Все они, как и их коллеги-мужчины, несут службу с высокой ответственностью и профессионализмом, внося значительный вклад в защиту Родины.

«Хочу поздравить вас сегодня с началом весны и самым красивым праздником - 8 Марта, с Международным женским днем. Вы наравне с мужчинами защищаете Родину. Хочу пожелать крепкого здоровья, успехов в службе и семейного счастья», - обратился к женщинам в форме заместитель командира базы по воспитательной и идеологической работе подполковник Руслан Бошанов.

Военные моряки подготовили для своих коллег-женщин музыкальные и танцевальные номера, и каждой вручили памятные подарки. Атмосфера праздника была наполнена теплотой, уважением и искренними словами благодарности за службу.

Такой подход и внимание к военнослужащим-женщинам не только создают дружелюбную атмосферу в гарнизоне, но и подчеркивают важность их роли в поддержании безопасности страны. Ведь именно благодаря совместной и слаженной работе всех членов воинского коллектива, вне зависимости от пола, армия остается сильной и готовой к выполнению своих задач.

 

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