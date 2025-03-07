Потребителям Актау пересчитали счета за отопление

Жители Актау с начала отопительного сезона жаловались на недогрев. Прокуратура Мангистауской области выяснила, что суммы в квитанциях не отображали реальное качество коммунальных услуг, передает Lada.kz .

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За массовыми жалобами на недостаточное отопление последовало недовольство жителей выставленными счетами за теплоснабжение.

При анализе сотрудники городской прокуратуры выяснили, что начисления за отопление были сделаны без учета реального качества предоставляемых услуг, суммы в жировках необоснованные.