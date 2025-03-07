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07.03.2025, 13:21

Потребителям Актау пересчитали счета за отопление

Новости Актау 0 3 501 Ольга Максимова

Жители Актау с начала отопительного сезона жаловались на недогрев. Прокуратура Мангистауской области выяснила, что суммы в квитанциях не отображали реальное качество коммунальных услуг, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото с сайта ria.ru
Иллюстративное фото с сайта ria.ru

За массовыми жалобами на недостаточное отопление последовало недовольство жителей выставленными счетами за теплоснабжение.

При анализе сотрудники городской прокуратуры выяснили, что начисления за отопление были сделаны без учета реального качества предоставляемых услуг, суммы в жировках необоснованные.   

«В результате, по акту надзора произведен перерасчет за отопление 10 тысячам потребителей на общую сумму свыше 22 млн тенге», - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
444
444
И у нас всю зиму батареи еле тёплые были ,а к кому обращаться мы не знаем и МАЭК этим пользуется.
07.03.2025, 20:26
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