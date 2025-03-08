Мангистауских спасателей отправили на тушение скважины Западная Прорва

Личный состав и техника отправились к месту горения скважины в Атырауской области, передает Lada.kz.
Шестого марта на скважине №437 месторождения Западная Прорва НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» (130 км от поселка Жана-Каратон Атырауской области) после перфорации при спуске насосно-компрессорной трубы (НКТ) произошло проявление газа, что привело к выбросу насосной компрессорной трубы. Обошлось без жертв и пострадавших.
«В связи со сложившейся обстановкой направлены силы и средства от ДЧС Мангистауской области – 23 сотрудника личного состава, пять единиц техники и спутниковый терминал «IRIDIUM». Возглавил группу первый заместитель начальника департамента по ЧС, подполковник Мирбек Караев», - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
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