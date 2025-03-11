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11.03.2025, 13:57

Ни денег, ни машины, ни расследования - жительница Уральска пострадала от действий актауского мошенника

Новости Актау 0 8 027 Ольга Максимова

Жительница Уральска, ранее проживающая в Актау, рассказала Lada.kz, как их семья пострадала от действия мошенника. В надежде привлечь гражданина к ответственности и вернуть свои деньги они обратилась в департамент полиции Мангистауской области. Самостоятельно провели расследование, однако столкнулись с бездействием органов правопорядка.

Выигранный автомобиль. Коллаж Lada.kz
Выигранный автомобиль. Коллаж Lada.kz

Мошенничество осуществлено, заявление в полицию подано, расследование проведено семьей пострадавшей, однако злоумышленник продолжает здравствовать на свободе и возвращать деньги не собирается. О такой ситуации рассказала изданию Лариса Канищева, мать-героиня «Алтын алқа», вдова и инвалид первой группы.    

17 сентября 2024 года дочь Ларисы - Марина Канищева выиграла в розыгрыше сети супермаркетов автомобиль «Chevrolet Cobalt». Выигрыш оформили на ее брата Павла Лесникова, так как он имеет водительские права и разбирается во всех нюансах оформления.

На семейном совете приняли решение продать автомобиль, так как нужны были деньги на лечение Ларисы Канищевой (она инвалид I группы), а также на ремонт частного дома в Уральске. Сейчас жилище в аварийном состоянии, и семья вынуждена снимать жилье.

«Мы обратились в фирму-посредник «Favorite Car» - непосредственно к самому хозяину этой фирмы К.Н., его посоветовали, как специалиста и честного, а также верующего человека. К.Н. сказал, что нужно оформить договор купли-продажи с ним на 1000 тенге, чтобы он мог машину продать через свою фирму (якобы все подобные фирмы так работают). После продажи он обещал перевести деньги на банковский счет сына», - рассказала Лариса Канищева.

Автомобиль был продан за 10 дней, и К. сказал, что в течение еще двух или трех дней деньги от продажи поступят на счёт Павла Лесникова. Но деньги так и не поступили.

«К.Н. объяснил это тем, что у него из-за предыдущей неправильной сделки арестовали счёт фирмы, и просил подождать неделю. Но и через неделю денег не было. Дочь разговаривала с ним, он ей клятвенно обещал, что все будет хорошо, мол, он не обманет, он человек верующий, и у него дети - грех на душу не может взять. Так кормил обещаниями, а через некоторое время и вовсе перестал выходить на связь», - рассказывает обманутая женщина.

Автосалон «Favorite Car», через который продавался автомобиль, оказался закрыт и прекратил деятельность.

«Позже выяснилось, что К.Н.  азартный человек, и, проиграв деньги от предыдущей сделки, рассчитался с другим человеком деньгами от продажи нашего автомобиля. А нам деньги так и не вернул», - говорит Лариса Канищева.

Перестав верить обещаниями, 22 ноября 2024 года Павел Лесников обратился с заявлением в ГОВД Актау. В ГОВД забыли выдать квитанцию об оформлении заявления. Сын уехал на вахту, а когда вернулся, то узнал, что заявление не зарегистрировали и вообще его утеряли.

Повторное заявление он подал 22 декабря 2024 года. В этот раз заявление приняли и выписали квитанцию за номером 224710035004347.

Но на этом все действия полиции закончились. Все обращения с вопросами о ходе дела завершались отписками – подозреваемый в розыске и его не могут найти.

Тогда семья решила провести собственное расследование. Павел Лесников через своих знакомых узнал, что К.Н. благополучно проживает в Астане и даже работает в автосалоне «TULPAR». Его супруга с детьми и родители проживают в Караганде.

Сам К.Н. не пожелал общаться, но пострадавшим от его действий удалось связаться с его супругой. Та только жалуется на свои проблемы и обещает молиться.

«Его не задержали, никаких следственных действий к нему не было применено. Они должны были его привезти в Актау, я спрашивала у следователя, почему до сих пор его не привезли, он объяснил, что должны были оперуполномоченным оформить командировку, но так до сих пор не оформили. Следователь обещал звонить и держать в курсе дела, но сам так ни разу не позвонил, я все время звонила, а он отмазывается, что дело в процессе. А последнее время вообще трубку не берет. Я подозреваю, что дело пытаются спустить на тормозах. Наш дом пострадал от наводнения, нужны средства на ремонт, на лекарства и лечение, и деньги от продажи автомобиля стали бы для нашей семьи большой поддержкой», - сказала Лариса Канищева.

Редакция отправила официальный запрос в департамент полиции Мангистауской области.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
444
444
Этот шайтан наверно хорошо поделился с кем надо.
11.03.2025, 20:21
Галина63
Галина63
Легко выиграли и так же легко проиграли. Не заработанные деньги.
11.03.2025, 09:35
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