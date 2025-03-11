Автомашины скорой помощи и пожарной службы напугали жителей Актау

Актаусцы встревожились появлением скорой помощи и пожарных перед школой. В одной из спецслужб заверили, что беспокоиться не о чем – в городе проходят учения, передает Lada.kz .

Фото очевидцев

Очевидцы во второй половине дня сообщили о том, что у средней школы №10 в 11 микрорайоне и здания областного акимата в 14 микрорайоне стоят автомашины скорой помощи и службы пожаротушения.

В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи рассказали, что на семи объектах города проводятся учения по линии чрезвычайных ситуаций.