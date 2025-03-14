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14.03.2025, 09:58

Всем тюркским миром: гости из Турции и Азербайджана приехали на Амал в Мангистау

Новости Актау 0 8 104 Наталья Вронская

Зарубежные гости поздравили жителей Мангистау с праздником Амал и адресовали им тёплые пожелания, передает Lada.kz.

фото предоставлено ЦОК Мангистауской области
фото предоставлено ЦОК Мангистауской области

Корреспонденты издания запечатлели иностранных гостей, поздравляющих мангистаусцев и всех представителей тюркского мира со светлым праздником Амал.

В Мангистау в историко-культурном комплексе «Отпан -тау» состоялось масштабное торжество - встреча Амала. На праздник специально приехали артисты из ближнего и дальнего зарубежья, сообщает Центр общественных коммуникаций.

«Для меня большая честь быть гостем на празднике Амал, который является особым событием как для Мангистау, так и для всего казахского народа. Радует гостеприимство народа и тёплый приём. Национальные костюмы и традиция приветствия через рукопожатие выглядят очень красиво. Поздравляю всех жителей с праздником Амал! Пусть этот день повторяется из года в год!», — сказала артистка из Республики Узбекистан Роза Раджапова.

Певец из Турции Йелмас Демирташ  выразил свои тёплые пожелания.

«Поздравляю жителей и гостей Мангистау с сегодняшним праздником! Пусть единство казахов и тюркских народов будет вечным. Давайте и дальше собираться на наших общих торжествах и вместе отмечать праздники!», — сказал Йелмас Демирташ.

Поздравления высказали гости из Азербайджана и разных уголков Казахстана. У горы Отпан-тау в эти дни собрались тысячи людей, желающих стать частью истории предков.

По традиции, на вершине Отпан-тау зажгли огонь единства. В этом году он был передан потомками Ер Косай-ата потомкам Тәзіке-ата.

Гости обменивались рукопожатиями и говорили друг другу добрые  пожелания.

На празднике аксакалы  отметили, что  Амал мейрамы - это пример традиции, пришедшей от  наших предков и сохранившей свою уникальность в современном обществе, особый праздник, который укрепляет единство и мир в стране.

Стоит отметить, что сегодня, 14 марта, праздничные мероприятия продолжатся на Отпан-тау. Состоятся  состязания  казахских борзых, кунан байга, казашка курес, соревнования тяжеловесов  и открытый турнир по тогызкумалаку. Кроме того, будут организованы различные культурные мероприятия.

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