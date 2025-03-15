В Актау обновят световые туннели и арки

В областном центре обновляют светодиодные инсталляции. Завершить работу должны до начала лета, передает Lada.kz .

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Из городского бюджета Актау на замену шести световых арок и трех туннелей выделили 45 621 720 тенге. Информация об открытом конкурсе на проведение этих работ появилась на сайте госзакупок. Заказчик - Актауский городской отдел ЖКХ.

Прием заявок стартует 17 и завершится 27 марта. Сейчас условия конкурса доступны для ознакомления и обсуждения. Как указано в технической спецификации, компания-подрядчик должен будет демонтировать шесть световых арок и три туннеля, провести очистку конструкций и установить новые световые устройства.

Провести все перечисленные заказчиком работы подрядчик должен до 31 мая. Гарантия составит 3 года, в том числе замена частей при поломке или порче, а также своевременное предоставление материалов.

Напомним, светодиодная арка на набережной 14 микрорайона появилась в 2018 году. Ее стоимость составляла 23, 5 млн тенге.