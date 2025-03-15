Какая погода будет в выходные в Актау?

Актау. Фото автора

Согласно данным синоптиков РГП «Казгидромет», сегодня днем будет ясная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +18..+20 °C. Ветер юго-восточный, его скорость составит 7-12 метров в секунду.

Завтра, 16 марта, также ожидается ясная погода, а температура воздуха будет +17..+19°C. Направление ветра юго-западное, скорость 9-14 метров в секунду.

«Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха», - говорится в ежедневном бюллетене состояния воздушного бассейна.

По данным Gismeteo, к 14.00 часам субботы воздух прогреется до 18°C тепла, а к вечеру снизится до 11°C. Аналогичная погода будет и в воскресенье.