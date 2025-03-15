Актаусцев приглашают посмотреть на птиц

На мини-лекцию и экскурсию-наблюдение за птицами в компании биолога Василия Бастаева зовут всех желающих 16 марта, передает Lada.kz .

Лебеди. Фото из архива

Жителям и гостям Актау предлагают участвовать в обсуждении и дальнейшем наблюдении за птицами, которых можно встретить на побережье Актау. Рассказывать и показывать пернатых будет биолог Василий Бастаев.

«Спустимся к воде и пройдём вдоль берега, наблюдая за теми птицами, которые встретятся. Нам наверняка встретятся чайки и утки, а если повезёт, будет вероятность увидеть лебедей, куликов и даже цаплю или другие, более редкие виды уток. Оптика (бинокли) предоставляются, если есть желание, можно взять свою оптику», - говорится в приглашении.

Мероприятие состоится 16 марта в 12:00 часов. Стоимость участия: 2500 тенге за взрослого и 1500 тенге за ребенка. Запись по телефону +77073706471 (Мария).

Напоминаем рекомендации по прикормке лебедей

Для лебедей, которые находятся на большой воде (залив, море) следует давать зерно (овес, ячмень), вместе с мелко нарезанными или тертыми сырыми овощами (капуста, морковь), в воду и на самый край полыньи. Если есть возможность установить кормушки на суше, то туда следует засыпать только сухие зерновые корма или птичий комбикорм. Бросать корм можно как на лед, так и на воду. Кормить лебедей белым хлебом не желательно. Если нет другого корма, пусть это будет ржаной, отрубной хлеб.

В домашних условиях лебедя можно кормить овсом, ячменем, просом, пшеницей, овсянкой и мелко порубленной морковью и капустой, вареной картошкой и листьями салата. Еду нужно бросать в большой тазик, наполненный водой.