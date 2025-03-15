18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.15
550.31
5.89
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.03.2025, 13:26

Актаусцев приглашают посмотреть на птиц

Новости Актау 0 3 013 Ольга Максимова

На мини-лекцию и экскурсию-наблюдение за птицами в компании биолога  Василия Бастаева зовут всех желающих 16 марта, передает Lada.kz.

 

Лебеди. Фото из архива
Лебеди. Фото из архива

Жителям и гостям Актау предлагают участвовать в обсуждении и дальнейшем наблюдении за птицами, которых можно встретить на побережье Актау.  Рассказывать и показывать пернатых будет биолог Василий Бастаев.

«Спустимся к воде и пройдём вдоль берега, наблюдая за теми птицами, которые встретятся. Нам наверняка встретятся чайки и утки, а если повезёт, будет вероятность увидеть лебедей, куликов и даже цаплю или другие, более редкие виды уток.  Оптика (бинокли) предоставляются, если есть желание, можно взять свою оптику», - говорится в приглашении.

Мероприятие состоится 16 марта в 12:00 часов. Стоимость участия: 2500 тенге за взрослого и 1500 тенге за ребенка. Запись по телефону +77073706471 (Мария).

Напоминаем рекомендации по прикормке лебедей

Для лебедей, которые находятся на большой воде (залив, море) следует давать зерно (овес, ячмень), вместе с мелко нарезанными или тертыми сырыми овощами (капуста, морковь), в воду и на самый край полыньи. Если есть возможность установить кормушки на суше, то туда следует засыпать только сухие зерновые корма или птичий комбикорм. Бросать корм можно как на лед, так и на воду. Кормить лебедей белым хлебом не желательно. Если нет другого корма, пусть это будет ржаной, отрубной хлеб.

В домашних условиях лебедя можно кормить овсом, ячменем, просом, пшеницей, овсянкой и мелко порубленной морковью и капустой, вареной картошкой и листьями салата. Еду нужно бросать в большой тазик, наполненный водой.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Владимир, сказано же - а если повезёт)))
15.03.2025, 19:55
Vladimir00
Vladimir00
А вы часом с головой дружите.рехнулись или совсем рехнулись.смотреть на лебедей и платить деньги?вы недоделанные или протухшие внутри.идиоты.идите знаете куда а перу.
15.03.2025, 17:14
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...