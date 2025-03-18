Чартерный рейс запустят из иранского Тебриза в Актау

Первым рейсом, который запланирован на 19 марта, ожидается прибытие около 130 иранских туристов, передает Lada.kz.
Как сообщили в управлении внутренней политики, по предварительным данным, рейс Тебриз-Актау запланирован 19 марта на 11:00 часов. Также 19 марта возобновится чартерное авиасообщение между Тегераном и Актау – 04:30 часов.
«Чартерные рейсы из Тебриза и Тегерана в Актау открывают новые перспективы для туризма и культурного взаимодействия между Казахстаном и Ираном. Всего планируется принять 9 рейсов и встретить около 1200 гостей из Ирана», - говорится в сообщении.
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