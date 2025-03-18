Чартерный рейс запустят из иранского Тебриза в Актау

Первым рейсом, который запланирован на 19 марта, ожидается прибытие около 130 иранских туристов, передает Lada.kz .

Самолет. Иллюстративное фото: АП РФ

Как сообщили в управлении внутренней политики, по предварительным данным, рейс Тебриз-Актау запланирован 19 марта на 11:00 часов. Также 19 марта возобновится чартерное авиасообщение между Тегераном и Актау – 04:30 часов.