В Актау временно перекроют дорогу

В связи с празднованием Наурыза в областном центре перекроют для автомобильного движения часть дороги, пролегающей вдоль набережной, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Как сообщили в городской администрации, 22 марта с 08:00 до 16:00 часов будет временно закрыт участок автомобильной дороги от ресторана «Айдын» в 15 микрорайоне до торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне.