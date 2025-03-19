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19.03.2025, 14:46

На запах гари и головные боли жалуются жители Актау

Новости Актау 0 3 210 Наталья Вронская

В редакцию поступают сообщения о массовых головных болях среди жителей областного центра. По словам людей, на протяжении  трех дней они и их близкие чувствуют недомогание. Одной из причин называют загрязнение воздух выбросами. Департамент экологии провел расследование и поделился результатами с корреспондентами Lada.kz.

фото с сайта golovnaiabol.ru
фото с сайта golovnaiabol.ru

Жители Актау жалуются на то, что уже три дня чувствуют недомогание. Сильные головные боли стали ощущать даже те, кто обычно не страдает повышением или понижением артериального давления.

«Сказали, что сейчас магнитные бури, но мне кажется, это абсурдное объяснение. Не может быть такого, что у всех вокруг болит голова из-за погоды. Я чувствую, что воздух какой-то тяжелый, подозреваю, что не хватает кислорода», - говорит жительница 11 микрорайона.

Некоторые граждане и вовсе ощущают запах гари. Руководитель департамента экологии по Мангистауской области после нашего обращения провел обследование на предмет пожаров в районах и городе и выяснил, что никаких крупных возгораний в регионе за последние несколько дней не было.

«И, тем не менее, стало известно, что в Астрахани с 15 по 18 марта горел камыш. Пожар ликвидировали только вчера, ветер дует с той стороны и, вероятно, запах гари, несется оттуда. Небольшое превышение CО2 в воздухе есть, но оно не критичное. Будем делать замеры дальше, следить за ситуацией», - сообщил Армат Джусупкалиев.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
В Астрахани действительно пожары и ветер с их стороны, можно зайти на сайт по качеству воздуха в гугле и там посмотреть
19.03.2025, 10:07
Космос
Космос
Народная примета такая - как только ветер с нашей мусорки, в Астрахани начинает гореть камыш?
19.03.2025, 09:59
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