Искусственный интеллект «оживил» старые фото Актау (Шевченко)

Архивные фото старого Шевченко обрели новую жизнь в руках автора канала shevchenko_insta , рассказывающего об истории нашего города. Снимки города обработали с помощью искусственного интеллекта и получили интересное видео, сообщает Lada.kz.

фото с сайта Вконтакте/КЛИПАКА

Старые кадры в новой обработке привели в восторг жителей Актау.

«Город Шевченко был удостоен премии, как пример города будущего. Он и был таким: молодёжным, идеально спланированным, белоснежным. В нём было всё для комфортной жизни. Я жила там с 1974 по 1977 год. Работала после института врачом. Это были лучшие годы жизни. Помню ярко-голубое небо, синее море. Скалы в 4 микрорайоне и дома "на ножках", невиданные ранее. Факельные шествия, зона отдыха...», - пишут пользователи.

Старожилы рассказывают, что эти «ожившие» фотографии напомнили им город их детства и юности, о котором они вспоминают с любовью и заботой. Автор видео пообещал, что если ролик наберет достаточное количество репостов, то он займется выпуском следующей части.