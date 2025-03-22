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22.03.2025, 16:00

Жители Мангистау не спешат оплачивать налог на транспорт

Новости Актау 0 1 546 Наталья Вронская

Более 79 тысяч собственников авто получили уведомления о необходимости заплатить налог на общую сумму свыше 2,5 млрд тенге в Мангистау. В данный момент в бюджет поступило чуть более 500 млн тенге. Специалисты Департамента государственных доходов в интервью корреспонденту Lada.kz напомнили о сроках и методах оплаты налога.

фото kolesa.kz. Автор Алексей Старков
фото kolesa.kz. Автор Алексей Старков

Заместитель руководителя управления государственных доходов по городу Актау Аскар Уралбаев рассказал, что за 2024 год налог на транспорт был начислен 79 394 собственникам. Общая сумма долга граждан перед государством 2 млрд 526 млн тенге. Деньги в бюджет должны поступить до 1 апреля 2025 года.

«Актауское городское управление государственных доходов начислило налог на транспортные средства за 2024 год. Соответственно, жителям приходят уведомления в мобильные банковские приложения о начисленном налоге на транспорт за 2024 год.  Срок уплаты данного налога – до 1 апреля. После этого за каждый день задержки будет начисляться пеня. Кроме того, при неуплате налога соответствующее уведомление будет направлено налогоплательщику. Если уведомление не будет исполнено, будет вынесен налоговый приказ, который затем направят частному судебному исполнителю для принудительного взыскания», - рассказал Аскар Уралбаев.

Проверить начисление налога можно в мобильном приложении Kaspi.  В разделе «Платежи» ввести: Налог на транспорт.

«На сегодняшний день Актауским городским управлением государственных доходов начислено более 2, 5 млрд тенге транспортного налога, из которых уплачено свыше 500 млн тенге. Ожидаем погашения оставшейся суммы», - заключил Аскар Уралбаев.

В Департаменте госдоходов напомнили, что при исчислении налога применяется месячный расчетный показатель (МРП) в размере 3 692 тенге, действовавший в 2024 году.

В случае если автомобиль был передан по доверенности третьему лицу, налог начисляется на собственника транспортного средства.

От уплаты данного налога освобождены лишь следующие категории граждан:

- ветераны ВОВ, Герои СССР и РК;

- многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" или награжденные подвеской "Алтын алқа", "Күмiс алқа";

- лица с инвалидностью.

Такие лица могут не платить налог по одному зарегистрированному на них ТС. Если автомобилей несколько, по остальным необходимо уплачивать налог.

 

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