В марте Актау показал существенный рост цен на квартиры во вторичке

Квадратный метр жилой площади на вторичном рынке вырос в цене на 6,6%, и этот показатель один из лидирующих по стране, передает Lada.kz.
Об изменении цен на вторичном рынке жилья Казахстана за первый квартал 2025 года сообщает Krisha.kz.
Средняя стоимость жилья по Казахстану выросла на 3% за три месяца - с 379 913 до 391 424 тенге за квадратный метр. Рост цен отмечен во всех городах, но его темпы различаются.
Костанай и Актау показали самые высокие темпы роста 8,5% и 6,6 % соответственно. Замыкает тройку Актобе с 4,8%.
В Актау в марте стоимость квадратного метра составила 401 487 тенге.
Умеренный рост цен отмечается в Алматы, Астане, Павлодаре, Петропавловске и Атырау в пределах 3,1%. Почти не изменились цены в Туркестане и Талдыкоргане, рост всего 0,9 %, что может говорить о стабилизации рынка или слабом спросе.
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