В марте Актау показал существенный рост цен на квартиры во вторичке

Квадратный метр жилой площади на вторичном рынке вырос в цене на 6,6%, и этот показатель один из лидирующих по стране, передает Lada.kz .

Фото с сайта Krisha.kz

Об изменении цен на вторичном рынке жилья Казахстана за первый квартал 2025 года сообщает Krisha.kz.

Средняя стоимость жилья по Казахстану выросла на 3% за три месяца - с 379 913 до 391 424 тенге за квадратный метр. Рост цен отмечен во всех городах, но его темпы различаются.

Костанай и Актау показали самые высокие темпы роста 8,5% и 6,6 % соответственно. Замыкает тройку Актобе с 4,8%.

В Актау в марте стоимость квадратного метра составила 401 487 тенге.

Умеренный рост цен отмечается в Алматы, Астане, Павлодаре, Петропавловске и Атырау в пределах 3,1%. Почти не изменились цены в Туркестане и Талдыкоргане, рост всего 0,9 %, что может говорить о стабилизации рынка или слабом спросе.