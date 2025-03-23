Жители Актау сообщают об аварийных отключениях электричества

Жалобы на отсутствие электричества поступают из разных микрорайонов областного центра. В ГКП «АУЭС» сообщают, что большого наплыва заявок нет, передает Lada.kz .

Распределительная подстанция. Фото жителей Актау

В Telegram-чат акима Мангистауской области жители Актау сообщают об отключении электричества. Так, жители жилого массива Шыгыс-2 пишут, что уже вторые сутки сидят без света.

Отключение утром 23 марта на несколько часов было в 32б и 8 микрорайонах. После обеда стало известно о частичном отсутствии электричества в домах 15 и 17 микрорайонов.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что аварийная бригада ищет повреждение на кабельной линии, которое могло стать причиной отсутствия электроснабжения в Шыгыс-2. Также выявляется причина перебоев в 15 и 17 микрорайонах.

Жители предполагают, что вода топит распределительные подстанции, поэтому и появляются перебои с подачей электричества.