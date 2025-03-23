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23.03.2025, 16:56

В Актау жители сообщают о большом скоплении дождевой воды

Новости Актау 0 2 914 Ольга Максимова

В Актау улицы местами превращаются в реки. Жители города делятся видео и фотографиями с кадрами подтоплений, акимат отчитывается об откачке воды, передает Lada.kz.

3 микрорайон Актау после дождя. Фото: lada.kz
3 микрорайон Актау после дождя. Фото: lada.kz

Дождь залил дороги, тротуары и дворы многоквартирных жилых домов областного центра. Ситуация стала уже привычной, чтобы добраться до пункта назначения после дождя, пешеходам приходится искать обходные пути, а водителям – объезд.

Лужа по адресу: 9-19. Фото: lada.kz

Между тем акимат Актау сообщает, что откачка дождевой воды идет.  С автодорог и территорий внутри микрорайонов откачано 350 кубов воды.

Ведется забор воды у ЖК «Грин Плаза», у Центра крови, у ТЦ «Олжа», в 30-32, 32Б микрорайонах, возле ЖК «Инара», у СК «Халық арена», на территории рынка «Магаш» и возле «Хазар базар», а также на автодороге у дома №59 в 12 микрорайоне и автодороге на пересечении с 31А и 32А микрорайонами. В работе задействовано 13 сотрудников, 12 мотопомп и 4 единицы специальной техники.

В Департаменте по ЧС Мангистауской области сообщают, что объем выпавших осадков 23 марта составил 5-10 мм. Скоплению воды способствовал и подъем грунтовых вод в Актау и Мунайлинском районе.

На борьбу с подтоплениями ДЧС направил 24 сотрудника, 6 мотопомп и 4 единицы спецтехники. В Актау было откачено 290 кубов воды, в Мунайлинском районе – 1300 кубов.

«Пострадавших и фактов потери домашнего скота нет. Угрозы населенным пунктам и производственным объектам нет. Ситуация под контролем», - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Напомним, в Мунайлинском районе затопило дворы и улицы.

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