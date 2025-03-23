В Мунайлинском районе затопило дворы и улицы

Осадки оборачиваются кошмаром для жителей Мунайлинского района. Вода топит дворы, дома, а власти каждый раз обещают решить проблему. Но воз и ныне там, после обильных осадков социальные сети и месседжеры «ломятся» от жалоб, передает Lada.kz .

Откачка воды. Фото: акимат Мунайлы

Жители Мунайлинского района активно отправляют видео с подтоплением в Telegram-чат областного акимата. На кадрах дворы, полные воды. Дождевая влага проникает и в дома. Вместо празднования владельцы участков заняты осушением дворов, хозяйственных построек и жилых комнат.

Как сообщили в акимате Мунайлинского района, в период осадков дренажные системы, их насчитывается 14 и они предназначены для борьбы с грунтовыми водами, не справляются с объемом поступаемой воды.

«С началом осадков в сельском округе Атамекен с помощью спецтехники и специалистов проводится очистка улиц и дворов, дренажных систем. Для обеспечения безопасности имущества населения акиматом района, акиматом сельского округа и соответствующими учреждениями принимаются все необходимые меры. Эта работа находится на ежедневном личном контроле акима района», - сообщили в пресс-службе акимата Мунайлинского района.

Стоит отметить, что проблема подтопления обильными осадками и грунтовыми водами жилых массивов Мунайлинского района является переходящей из года в год на протяжении более десятка лет. Власти обещают ее решить, но пока дело идет туго, а вода продолжает наносить ущерб сельчанам. И в этот раз в акимате сообщили, что проект разрабатывается, однако деньги еще не выделили.