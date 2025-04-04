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04.04.2025, 16:59

Сцена с фонтаном и театр под открытым небом: что происходит на набережной Актау

Новости Актау 0 3 205 Наталья Вронская

Корреспонденты Lada.kz ведут репортаж с набережной областного центра, где в настоящий момент активно проводятся праздничные мероприятия в рамках проекта «Актау - столица тюркского мира».

фото lada.kz. Автор Ольга Ярославская
фото lada.kz. Автор Ольга Ярославская

Организация праздника поражает масштабностью. На территории амфитеатра раскинулось сразу 7 этноаулов, выстроено две сцены, установлены места для перекуса, качели, фотозоны и санузлы.

Большая сцена в настоящий момент пустует, но ее внешний вид внушает восхищение. Место выступления украшено фонтанами и тематическими архитектурными формами. Часть из них сейчас закрыта. Насладиться полноценным видом можно будет уже завтра, во время гала-концерта.

Помимо большой сцены, на другом конце набережной установлена сцена поменьше. Уже сегодня там намечается концерт. Помимо этого, здесь выстроены семь этноаулов. У каждого свой стиль и идея.

«Каждый этноаул посвящен определенной тематике. У всех своя изюминка. И, тем не менее, нельзя не заметить схожесть. Вот в этой похожести и проявляется наше единство и дружба», - рассказала представитель управления культуры Мангистауской области Аружан Сисенова.

Зрителей для дня рабочей пятницы немало. Однако, благодаря театрализованным представлениям все они рассредоточены по территории, что исключает столпотворения.

Отдельное внимание заслуживают малые архитектурные формы. Их на набережной появилось огромное количество. Люди не перестают фотографироваться.

Мероприятия продлятся все выходные. Гала-концерт, посвященный открытию, намечен на завтра, на 7 часов вечера.

По словам организаторов, выступать в эти дни на сценах Актау будут звёзды казахстанской и зарубежной эстрады, чьи имена, увы, до сих пор держаться в секрете.

Фото Ольги Ярославской

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