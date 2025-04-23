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23.04.2025, 18:43

Нападение на бортпроводника: суд в Актау вынес решение

Новости Актау 0 1 705 Ольга Максимова

В специализированном суде Актау по делам об административных нарушениях вынесли решение о взыскании за нападение на бортпроводника. Агрессор отделался штрафом, передает Lada.kz.

Драка в самолете. Коллаж Lada.kz
Драка в самолете. Коллаж Lada.kz

Сотрудники правопорядка квалифицировали деяние пассажира как мелкое хулиганство, составив протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК. В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, выразил искреннее раскаяние в содеянном. Также он сообщил о наличии пятерых детей на иждивении и поэтому просил суд назначить наказание в виде административного штрафа. Его вина была подтверждена показаниями и объяснительной потерпевшего, рапортом инспектора полиции, протоколом об административном правонарушении и иными материалами дела.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, полное признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие 5 детей на иждивении. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.  

«Постановлением суда К. признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК. Ему назначен административный штраф в размере 55 048 тенге. Суд, принимая во внимание смягчающие обстоятельства, на основании пункта 2 статьи 829-11 сократил размер штрафа на 30%», - сообщили в пресс-службе специализированного суда по делам об административных нарушениях города Актау.

Напомним, 20 апреля пассажир напал на бортпроводника, влепив ему пощечину за отказ пропустить обратно в салон самолета за забытым телефоном. 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
444
444
Скорее для определённых категорий граждан , закон КZ. Все правы но есть правее.
23.04.2025, 19:07
Ed Word
Ed Word
У нас есть территориальный фактор для применения закона или это фактор судьи и судопроизводства, потому что не понятно почему за пощечину таксисту которая как будто даже не оставила таких следов в Алматы заводят уголовное дело, а в этом случае связанным с авиационной безопасностью административное? Вроде бы Президент говорит о том что закон должен быть един для всех, или эти заявления тоже действует для определенных географий и категорий граждан?
23.04.2025, 14:43
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