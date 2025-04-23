Нападение на бортпроводника: суд в Актау вынес решение

В специализированном суде Актау по делам об административных нарушениях вынесли решение о взыскании за нападение на бортпроводника. Агрессор отделался штрафом, передает Lada.kz .

Драка в самолете. Коллаж Lada.kz

Сотрудники правопорядка квалифицировали деяние пассажира как мелкое хулиганство, составив протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК. В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, выразил искреннее раскаяние в содеянном. Также он сообщил о наличии пятерых детей на иждивении и поэтому просил суд назначить наказание в виде административного штрафа. Его вина была подтверждена показаниями и объяснительной потерпевшего, рапортом инспектора полиции, протоколом об административном правонарушении и иными материалами дела.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, полное признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие 5 детей на иждивении. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

«Постановлением суда К. признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК. Ему назначен административный штраф в размере 55 048 тенге. Суд, принимая во внимание смягчающие обстоятельства, на основании пункта 2 статьи 829-11 сократил размер штрафа на 30%», - сообщили в пресс-службе специализированного суда по делам об административных нарушениях города Актау.

Напомним, 20 апреля пассажир напал на бортпроводника, влепив ему пощечину за отказ пропустить обратно в салон самолета за забытым телефоном.