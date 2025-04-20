В Актау авиапассажир напал на бортпроводника

Драка в самолете. Коллаж Lada.kz

О конфликте на борту воздушного судна авиакомпании «Scat» направлением Астана-Актау, произошедшем по прибытию в пункт назначения в 00:05 часов 20 апреля, сообщил один из пассажиров.

Как рассказала свидетельница Карима, инициатором конфликта стал мужчина, который забыл свой сотовый телефон в салоне. Об устройстве связи он вспомнил, когда уже находился в рукаве выхода. При попытке вернуться в салон был остановлен бортпроводником, который попросил его немного подождать, так как из самолета продолжали выходить люди. Видя, что владелец телефона не реагирует на просьбу и продолжает прорываться, бортпроводник сказал, что сам сходит за телефоном. Однако пассажир ринулся за сотрудником авиакомпании и сильно ударил его по лицу.

Такая агрессия напугала находящихся рядом.

«Этот мужчина весь полет никаких беспокойств не доставлял. Мы не ожидали такого и очень возмущены его поведением. Хорошо, что бортпроводник - крепкий парень, а если бы это была девушка?!! Агрессор активно махал кулаками, он сам крупный мужчина, а рядом с местом происшествия сидела женщина с инвалидностью, были другие люди, кто-нибудь мог пострадать. Надо строго наказывать за такое поведение, физическое насилие недопустимо», - сказала свидетельница происшествия.

По ее словам, на место прибыла полиция. Агрессор же обзавелся группой поддержки в лице встречающего родственника, который тоже не отличался спокойным поведением. Вдвоем они активно отрицали свою вину, однако свидетели подтвердили факт произошедшего и выразили надежду, что виновник получит положенное ему наказание.

Lada.kz ждет комментарий от линейного отдела полиции на транспорте.