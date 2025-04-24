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24.04.2025, 17:28

Город без пляжей: искупаться в море в разрешённом месте запретили в Актау

Новости Актау 0 4 490 Ольга Максимова

Открытие купального сезона принесло жителям Актау неприятные открытия. Людей выгоняют с комфортных мест для купания, передает Lada.kz.

Новый пляж в Актау. Фото автора
Новый пляж в Актау. Фото автора

Жительница города решила искупаться на участке Скальной тропы за гостиницей «Caspian Riviera», однако радость от контакта с морской водой омрачилась проходящим мимо сотрудником полиции. Тот заявил ей, что за купание в неположенном месте, к коим он отнес этот участок, полагается штраф.

Данное заявление вызвало резонный вопрос – а где купаться разрешено?

В акимате Мангистауской области поспешили разъяснить, что к запрещенным к купанию местам в Актау относятся:

  • участок береговой линии от гостиницы «Caspian Riviera» в 4А микрорайоне до памятника Тарасу Шевченко в 5 микрорайоне;
  • набережная вдоль канала «Шора»;
  • прибрежная территория канала ТОО «МАЭК».

Из этого разъяснения следует, что участок от «Caspian Riviera» до 1 микрорайона относится к незапрещенным для купания. Тогда почему  сотрудники полиции выгоняют оттуда отдыхающих?

Отметим, что из-за отхода береговой линии оголилось дно. Участок под Скальной тропой стал едва ли не единственным комфортным для купания местом.

Как сообщают власти, для обеспечения безопасного отдыха жителей города в Актау открыты четыре официальных пляжа:

  • пляж «Солдатский»;
  • правая и левые части пляжа яхт-клуба «Бриз» (микрорайон 4А);
  • пляж, расположенный в 10 метрах от жилого комплекса «Шевченко» (микрорайон 7А).

Но в каком состоянии эти пляжи? На протяжении как минимум двух лет жители активно сигнализируют о том, что купаться там невозможно из-за отхода береговой линии, обмеления и заиливания воды.

Никаких масштабных действий по адаптации городских пляжей под новые обстоятельства не проводились, были только точечные акции водолазов по очистке участков дна от мусора, которые существенно не исправляли ситуацию. Только в этом году Актауский городской отдел ЖКХ объявил конкурс на проведение работ по очистке береговой линии областного центра от грязи для комфортного отдыха в летнее время. Однако жители опасаются, что работы проведут для галочки, а летом отдыхающие останутся без пляжей.

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