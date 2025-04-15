Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей

Актауский городской отдел ЖКХ объявил конкурс на проведение работ по очистке береговой линии областного центра от грязи для комфортного отдыха в летнее время, передает Lada.kz .

Городской пляж. Фото из архива

Ни для кого не секрет, что состояние прибрежной зоны Каспийского моря в городской черте удручающее, после отхода береговой линии локации, облюбованные жителями и гостями города, оказались непригодными для купания из-за большого количества ила, каменистого дна и других факторов. Актаусцы с унынием констатируют, что морская столица Казахстана осталась без пляжей, поэтому отдых у моря для жителей без автомобилей недоступен.

Как оказалось, надежда на доступ комфортного пляжного отдыха для актаусцев есть. Актауский городской отдел ЖКХ объявил конкурс наименованием «Услуги по очистке ила и морских водорослей прибрежной зоны Актау».

Власти собираются провести чистку берега от ила, водорослей, камней и металлических отходов от микрорайона «Самал» до территории «Теплого пляжа». На эти цели из городского бюджета выделено 51 636 517 тенге.

Предварительный прием заявок стартует 18 апреля.

«После завершения работ эти территории должны иметь эстетичный вид и быть удобными для отдыха», - говорится в техзадании на портале госзакупок.

Срок исполнения обязательств по договору - не более 30 календарных дней после заключения договора.