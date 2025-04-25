Кто остановит этот беспредел? Очередную многоэтажку пытаются втиснуть в старом микрорайоне Актау

Точечная застройка давно является причиной возмущения жителей Актау. В этот раз скандал случился в 27 микрорайоне. Там впритык к жилым домам хотят впихнуть семиэтажный жилой комплекс. Планы застройщика пришлись не по душе обитателям соседних домов. По словам людей, дом будет стоять впритык к детскому саду, к тому, же даст дополнительную нагрузку на коммуникации, передает Lada.kz .

Здесь планируется построить высотный дом. Фото: astanatv.kz

Жители Актау были готовы за свой счет благоустроить участок земли у 28 дома: высадить деревья, поставить скамейки, сделать детскую площадку. Даже подписывали петицию. Однако акимат им отказывал, аргументируя ответ тем, что по этому участку проходит теплотрасса, передает Astanatv.kz. И чиновники вдруг дают разрешение на строительство целого дома.

Как сообщили изданию Lada.kz, никакой теплотрассы или других инженерных сетей ГКП «КЖСА» (магистральные инженерные сети города находятся на балансе ГКП КЖСА) на этом участке нет.

В отделе земельных отношений акимата Актау пояснили, что данный участок № 23/1 площадью 540 квадратных метров (кадастровый номер 13-200-027-509) находится в частной собственности. Целевое назначение: для проектирования, строительства и эксплуатации жилого комплекса с многофункциональным центром, жилой зоной, объектами сферы культурно-бытового обслуживания, инфраструктурной, транспортными узлами, инженерными коммуникациями.

Этот земельный участок выдали взамен другого отчужденного участка города.

«Постановлением акимата города, в соответствии с решением Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области и постановлением судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда, земельный участок передан в собственность ТОО «АктауБазаСнаб» взамен принудительно отчуждаемого для государственных нужд земельного участка», - сообщили в отделе.

В феврале этот участок был продан гражданину, который и является заказчиком строительства. В ноябре 2022 года было выдано архитектурно-планировочное задание на проектирование. В феврале этого года эскизный проект утвержден решением Актауского городского отдела архитектуры и градостроительства.

Первого апреля застройщик уведомил местный исполнительный орган о проведении строительно-монтажных работ. И если процесс получения документации на строительство был скрыт от глаз жителей соседних домов, то сваи стали сигналом тревоги.

Как уверен местный житель Азамат Сарсенбаев, по участку все-таки проходят тепловые сети.

«По всем строительным нормам нельзя строить что-либо над инженерными коммуникациями, то есть здесь фактически пролегает теплотрасса, центральная линия теплотрассы, каким образом он получил разрешение на строительство дома?»

И теперь перед жителями стоит интересный вопрос: кто же им врет? Акимат аргументировал отказ в благоустройстве участка наличием теплотрассы, теперь же в КЖСА заявляют, что теплотрассы там нет.

Тем временем в акимате Актау сообщают, что пытаются найти компромисс между жильцами и застройщиком. Стройку приостановили.

Напомним, ранее фотокорреспондент Ольга Ярославская прогулялась по городу, чтобы зафиксировать то, что назвать иначе как «архитектура из ада» уже невозможно.