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19.04.2025, 09:40

Кто разрешает уплотненную застройку в Актау? Архитектурное насилие над городом и жителями продолжается

История в фотографиях 0 5 076 Лиана Рязанцева

 Несмотря на обещания каждого нового акима остановить уплотнённую застройку, бетонные грибы продолжают расти. Каждый свободный метр земли превращается в стройплощадку. Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская прогулялась по городу, чтобы зафиксировать то, что иначе как архитектурным абсурдом назвать уже невозможно.

Фото Ольги Ярославской
Фото Ольги Ярославской

Актау захлёбывается от жадности застройщиков и безразличия власти. Пространства становится всё меньше, а абсурда — всё больше. Вместо воздуха и солнца — бетон и тень.

В районе торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне просто шанхайский хаос. Каждый метр земли захвачен под многоэтажки. Всё заставлено стеклянными коробками, самодельными пристройками, киосками. Ни намёка на стиль, порядок или логику. Здания «лепят» вплотную, до последнего миллиметра. О инженерных сетях и говорить страшно. Они уже на грани.

Раньше здесь шумел камыш, ветер с моря приносил свежесть и чувство простора. Люди гуляли, дышали, смотрели вдаль. А теперь  всё застроено до самого края моря. Вместо природы — фасады элитных новостроек. Свободу обменяли на квадратные метры.

Этот дом вырос прямо над пещерой, на Скальной тропе. Место уникальное, природное и, казалось бы, нетронутое. А сегодня  грохочет техника, залит бетон. Кто разрешил? Зачем? Почему никто не спросил у людей, которые здесь живут десятилетиями? Люди боролись, писали, требовали, но не смогли остановить стройку. Теперь остаётся только надеяться, что здание не рухнет в ту самую пещеру, из которой, похоже, давно не выбирались здравый смысл и ответственность.

Это спуск к морю в 5 микрорайоне, а должно было быть место для простора и созерцания. Но о какой архитектуре можно говорить, когда между домами не то что света, а воздуха не осталось? Раньше свято соблюдались строительные нормы и правила, противопожарные расстояния, правила обеспечения инсоляцией жилых квартир. А сейчас? Главное — впихнуть, уплотнить, продать. Всё строится впритык, словно город — это чёрновик, а не пространство для жизни. В итоге вместо береговой зоны — глухой бетонный коридор.

Пентхаус вместо песочницы внутри 14 микрорайона. Здесь мог звучать детский смех, стоять футбольные ворота, турники или хотя бы скамейки в тени деревьев. Но теперь  здесь элитный пентхаус. Втиснутый внутрь микрорайона, словно чужеродное тело. Вместо того, чтобы строить для людей, строят на людях. Архитектурное уродство в квадрате: ни логики, ни совести.

Новостройка на углу 9 микрорайона. Когда-то здесь было уютное кафе с живыми павлинами, пахло пахлавой и рахат-лукумом. А теперь бетон, пыль и пустота.

Что ждёт будущих жильцов? Вид из окна на парковку и обшарпанные стены здания «Звезда Актау», усталого и давно потерявшего вид. Ни зелёного сквера, ни фонтана — только асфальт, уныние и аромат архитектурного безразличия.

Очередное уродство, впихнутое в невпихуемое. В 14 микрорайоне, рядом с обветшалым зданием «Звезда Актау» вырос ещё один дом. 

Куда уж еще плотнее? Но, похоже, у фантазии застройщиков и равнодушия к городской среде нет предела. Пространства нет, логики тоже. Есть только жажда квадратных метров, плотно утрамбованная в бетонный абсурд.

В 11 микрорайоне прямо между домами старого фонда растет новенький дом. А рядом  обшарпанные стены соседних домов. Контраст такой, что глаза режет.

Пустырь долгое время стоял без дела, заброшенный, неухоженный, забытый. Но вместо порядка и благоустройства здесь решили построить ещё один дом. Не парк, не детскую площадку, а просто ещё одну коробку. Потому что, видимо, в Актау каждый клочок земли должен приносить прибыль, а не пользу.

Между домами, где и без того не развернуться, внезапно вырастает новая многоэтажка. Как гриб после дождя. Без обсуждений, без предупреждений. Лишь уведомление на заборе: «Строительство жилого дома». Где спортивные и детские площадки, где зелёные зоны, где место для жизни, а не только для проживания? Горожанам остаётся гулять вдоль заборов и дышать пылью.

Когда-то  архитектурное дыхание города, а теперь — душный закуток. Магазин «Восток» разросся, облепив со всех сторон несчастный дом. А ведь когда-то эти дома были гордостью города: лёгкие, воздушные, словно парили. Их строили ленинградские  архитекторы специально для нашего климата: сквозняк под домом спасал от жары, дети играли в тени, а пространство дышало. Теперь вместо проветриваемой зоны — закуток из ларьков, пристроек и безвкусицы. Комфорт уступил место жадности, а архитектура — убожеству.

Вместо солнца — чужие окна. В 11 и 12 микрорайонах новостройки лепят впритык к жилым домам. Плотность зашкаливает.

Что теперь будут видеть люди из своих окон? Не небо, не солнце, не дерево во дворе, а чужую кухню, чьи-то шторы, чью-то жизнь. Жители пятиэтажек остались без дневного света, без элементарного комфорта. Пространство украли, не спросив. Архитектурное насилие  в режиме реального времени.

Город без лица. Ни стиля, ни смысла, ни общего плана. Кто во что горазд: один лепит сарай, другой — элитный дом. Каждый клочок земли захвачен и застроен как попало. Когда-то, в советское время, у города был план. Были линии, пропорции, логика. Теперь  лишь хаотичный пазл из стекла, бетона и жадности.

 

 

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Комментарии

9 комментарий(ев)
alixah
alixah
Бетонные джунгли.
19.04.2025, 15:56
Знакомый
Знакомый
Невпихуемое растет и здравствует!Наше возмущение тонет в больших кабинетах акимата... прискорбно....
19.04.2025, 14:39
Знакомый
Знакомый
Невпихуемое растет и здравствует!Наше возмущение тонет в больших кабинетах акимата... прискорбно....
19.04.2025, 14:39
Альфарий
Альфарий
С такой властью как у нас и врагов не надо. Вэлком ту капитализм товарищи.
19.04.2025, 12:02
Базелик
Базелик
— фасады элитных новостроек, Ору с этого, нет в них ничего от элиты. А в акимате стадо блеящих овец, двух слов связать не могут, одна извилина в мозгу на всех. Тупые проекты, посмотрите что творит тоо саламат в 5мкр 39дом, это просто *зездец.
19.04.2025, 10:04
sake bakeevich
sake bakeevich
Когда-то г-н Оспанов, будучи уже мажилисменом или сенатором, прилюдно заявил, что снесет здание на лестнице в 14 мкр. Немного стоят клятвы наших власть предержащих...
19.04.2025, 09:19
дорожник
дорожник
Это проблема всех городов. Не хочу больше города. Пожил полвека в этих "человейниках" и решил построить свой небольшой домик ближе к природе. Выбрал хороший участок в горах в долине реки, рядом крупное водохранилище и прямо у дома небольшой пруд. Всё это окружено смешанным лесом. Райское место.. А захочется в город, так в двух километрах за поросшим сосняком холмом, трасса Таврида. 10 км и ты в городе. Свет, газ в наличии, вода из скважины вкусная. Лягушки, твари земноводные, по вечерам такие концерты из пруда закатывают... Через неделю переезжаю, вот только холодильник нужно прикупить и бойлер для горячей воды
19.04.2025, 07:45
7 seconds
7 seconds
Шикарная статья. Как крик души. Город строят строители, архитекторы, дизайнеры, к сожалению наши "градостроители" ни те, ни другие. Образования ноль, соблюдения строительных норм ноль, планирования ноль. Забавно, но жителей новых домов тоже понять сложно. Жить в этих, на соплях построенных, с кучей нарушений строительных норм, впихнутых коробках, без площадок, дорожек, с кривыми тесными подъездами.
19.04.2025, 07:39
Неравнодушный
Неравнодушный
Есть две вещи не имеющие границ, это космос и человеческая жадность. Хотя насчёт космоса не всё так однозначно...
19.04.2025, 05:57
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