Кто разрешает уплотненную застройку в Актау? Архитектурное насилие над городом и жителями продолжается

Несмотря на обещания каждого нового акима остановить уплотнённую застройку, бетонные грибы продолжают расти. Каждый свободный метр земли превращается в стройплощадку. Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская прогулялась по городу, чтобы зафиксировать то, что иначе как архитектурным абсурдом назвать уже невозможно.

Фото Ольги Ярославской

Актау захлёбывается от жадности застройщиков и безразличия власти. Пространства становится всё меньше, а абсурда — всё больше. Вместо воздуха и солнца — бетон и тень.

В районе торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне просто шанхайский хаос. Каждый метр земли захвачен под многоэтажки. Всё заставлено стеклянными коробками, самодельными пристройками, киосками. Ни намёка на стиль, порядок или логику. Здания «лепят» вплотную, до последнего миллиметра. О инженерных сетях и говорить страшно. Они уже на грани.

Раньше здесь шумел камыш, ветер с моря приносил свежесть и чувство простора. Люди гуляли, дышали, смотрели вдаль. А теперь всё застроено до самого края моря. Вместо природы — фасады элитных новостроек. Свободу обменяли на квадратные метры.

Этот дом вырос прямо над пещерой, на Скальной тропе. Место уникальное, природное и, казалось бы, нетронутое. А сегодня грохочет техника, залит бетон. Кто разрешил? Зачем? Почему никто не спросил у людей, которые здесь живут десятилетиями? Люди боролись, писали, требовали, но не смогли остановить стройку. Теперь остаётся только надеяться, что здание не рухнет в ту самую пещеру, из которой, похоже, давно не выбирались здравый смысл и ответственность.

Это спуск к морю в 5 микрорайоне, а должно было быть место для простора и созерцания. Но о какой архитектуре можно говорить, когда между домами не то что света, а воздуха не осталось? Раньше свято соблюдались строительные нормы и правила, противопожарные расстояния, правила обеспечения инсоляцией жилых квартир. А сейчас? Главное — впихнуть, уплотнить, продать. Всё строится впритык, словно город — это чёрновик, а не пространство для жизни. В итоге вместо береговой зоны — глухой бетонный коридор.

Пентхаус вместо песочницы внутри 14 микрорайона. Здесь мог звучать детский смех, стоять футбольные ворота, турники или хотя бы скамейки в тени деревьев. Но теперь здесь элитный пентхаус. Втиснутый внутрь микрорайона, словно чужеродное тело. Вместо того, чтобы строить для людей, строят на людях. Архитектурное уродство в квадрате: ни логики, ни совести.

Новостройка на углу 9 микрорайона. Когда-то здесь было уютное кафе с живыми павлинами, пахло пахлавой и рахат-лукумом. А теперь бетон, пыль и пустота.

Что ждёт будущих жильцов? Вид из окна на парковку и обшарпанные стены здания «Звезда Актау», усталого и давно потерявшего вид. Ни зелёного сквера, ни фонтана — только асфальт, уныние и аромат архитектурного безразличия.

Очередное уродство, впихнутое в невпихуемое. В 14 микрорайоне, рядом с обветшалым зданием «Звезда Актау» вырос ещё один дом.

Куда уж еще плотнее? Но, похоже, у фантазии застройщиков и равнодушия к городской среде нет предела. Пространства нет, логики тоже. Есть только жажда квадратных метров, плотно утрамбованная в бетонный абсурд.

В 11 микрорайоне прямо между домами старого фонда растет новенький дом. А рядом обшарпанные стены соседних домов. Контраст такой, что глаза режет.

Пустырь долгое время стоял без дела, заброшенный, неухоженный, забытый. Но вместо порядка и благоустройства здесь решили построить ещё один дом. Не парк, не детскую площадку, а просто ещё одну коробку. Потому что, видимо, в Актау каждый клочок земли должен приносить прибыль, а не пользу.

Между домами, где и без того не развернуться, внезапно вырастает новая многоэтажка. Как гриб после дождя. Без обсуждений, без предупреждений. Лишь уведомление на заборе: «Строительство жилого дома». Где спортивные и детские площадки, где зелёные зоны, где место для жизни, а не только для проживания? Горожанам остаётся гулять вдоль заборов и дышать пылью.

Когда-то архитектурное дыхание города, а теперь — душный закуток. Магазин «Восток» разросся, облепив со всех сторон несчастный дом. А ведь когда-то эти дома были гордостью города: лёгкие, воздушные, словно парили. Их строили ленинградские архитекторы специально для нашего климата: сквозняк под домом спасал от жары, дети играли в тени, а пространство дышало. Теперь вместо проветриваемой зоны — закуток из ларьков, пристроек и безвкусицы. Комфорт уступил место жадности, а архитектура — убожеству.

Вместо солнца — чужие окна. В 11 и 12 микрорайонах новостройки лепят впритык к жилым домам. Плотность зашкаливает.

Что теперь будут видеть люди из своих окон? Не небо, не солнце, не дерево во дворе, а чужую кухню, чьи-то шторы, чью-то жизнь. Жители пятиэтажек остались без дневного света, без элементарного комфорта. Пространство украли, не спросив. Архитектурное насилие в режиме реального времени.

Город без лица. Ни стиля, ни смысла, ни общего плана. Кто во что горазд: один лепит сарай, другой — элитный дом. Каждый клочок земли захвачен и застроен как попало. Когда-то, в советское время, у города был план. Были линии, пропорции, логика. Теперь лишь хаотичный пазл из стекла, бетона и жадности.