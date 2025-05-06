В Актау начался ямочный ремонт на дорогах

Ремонт дорог. Фото: акимат Актау

Как сообщили в пресс-службе акимата Актау, работы начались с ямочного ремонта внутриквартальных дорог в 7-м микрорайоне.

«Подрядная организация осуществляет ремонт автомобильных дорог в 7-м микрорайоне. Кроме того, согласно утверждённому графику, в других микрорайонах также планируется проведение ямочного ремонта», — сообщил Газиз Сагынгалиев, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау.

Городской отдел ЖКХ просит жителей и водителей заранее планировать свои маршруты и проявлять понимание в связи с проводимыми работами.

Напомним, в этом году на содержание и текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог и тротуаров из городского бюджета выделили 316 330 267 тенге. На эти средства планируется отремонтировать 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.