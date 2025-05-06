Актау: штрафы, аресты, выдворения - миграционный контроль ужесточён

В областном центре за нарушение миграционного законодательства привлекли к ответственности 48 иностранцев и 18 казахстанцев, передает Lada.kz .

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Управление полиции города Актау за минувшую неделю привлекло к административной ответственности 48 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства.

Из них 22 человека превысили установленный срок выезда с территории Казахстана (часть 4 статьи 517 КоАП РК), а двое иностранных граждан осуществляли трудовую деятельность без соответствующего разрешения (часть 5 статьи 517 КоАП РК).

Также в отношении 17 граждан Республики Казахстан были составлены административные протоколы за необеспечение своевременной регистрации иностранных граждан (часть 1 статьи 518 КоАП РК) и за несвоевременное обеспечение их выезда с территории страны. Ещё один казахстанец оштрафован за незаконное трудоустройство иностранца (часть 1 статьи 519 КоАП РК).

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