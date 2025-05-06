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06.05.2025, 15:47

Актау: штрафы, аресты, выдворения - миграционный контроль ужесточён

Новости Актау 0 1 898 Ольга Максимова

В областном центре за нарушение миграционного законодательства привлекли к ответственности 48 иностранцев и 18 казахстанцев, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Управление полиции города Актау за минувшую неделю привлекло к административной ответственности 48 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства.

Из них 22 человека превысили установленный срок выезда с территории Казахстана (часть 4 статьи 517 КоАП РК), а двое иностранных граждан осуществляли трудовую деятельность без соответствующего разрешения (часть 5 статьи 517 КоАП РК).

Также в отношении 17 граждан Республики Казахстан были составлены административные протоколы за необеспечение своевременной регистрации иностранных граждан (часть 1 статьи 518 КоАП РК) и за несвоевременное обеспечение их выезда с территории страны. Ещё один казахстанец оштрафован за незаконное трудоустройство иностранца (часть 1 статьи 519 КоАП РК).

Для справки:

  • Статья 517, часть 4 КоАП РК — нарушение иностранцем или лицом без гражданства миграционного законодательства, выразившееся в уклонении от выезда в течение более 10 суток после истечения установленного срока, влечёт штраф в размере 25 МРП (98 300 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

  • Статья 517, часть 5 КоАП РК — осуществление иностранцем трудовой деятельности без получения необходимой справки о квалификации или разрешения на трудоустройство, — влечёт штраф в размере 25 МРП (98 300 тенге), административный арест до 10 суток или выдворение.

  • Статья 518, часть 1 КоАП РК — нарушение миграционного законодательства принимающей стороной (физическими или юридическими лицами), влечёт:

    • предупреждение — для физических лиц;

    • штраф: 10 МРП (39 320 тенге) — для субъектов малого бизнеса и НПО;

    • 15 МРП (58 980 тенге) — для среднего бизнеса;

    • 20 МРП (78 640 тенге) — для крупного бизнеса.

  • Статья 519, часть 1 КоАП РК — непринятие принимающим лицом мер по оформлению документов для пребывания иностранца, либо неинформирование органов внутренних дел, — карается аналогичными мерами, как и по статье 518.

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