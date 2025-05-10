«Не положено»: родителям малышей с аутизмом отказали в развозке до коррекционного детсада

В управлении образования ответили на просьбу родителей детей с аутизмом организовать развозку до детского сада отказом, передает Lada.kz .

Инватакси. Фото из архива

В управлении образования Мангистауской области сообщили со ссылкой на приказ Министра образования и науки РК от 24 апреля 2020 года № 158 «Правила оказания государственной услуги «Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям и обратно домой детям, проживающим в отдаленных сельских пунктах»», что перевозка воспитанников в черте города от места проживания до дошкольной организации и обратно не предусмотрена.

«Также на основании приказа № 859 от 1 ноября 2013 года «Правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом» п. 28 пп. 3 «Расстройство аутистического спектра F84.0-F84.5», диагноз «Умственная отсталость F70-F79», с наличием в структуре психического состояния стойкого значительного нарушения в поведении» предоставляются услуги инватакси лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью. На данный момент воспитанники детского сада при перевозке от места жительства до детского сада и обратно пользуются данной услугой», - сообщили в областном управлении образования.

В ведомстве посоветовали обратиться за данной услугой в «Актауский городской отдел занятости и социальных программ».

Ранее в редакцию обратилась бабушка ребенка с аутизмом с просьбой организовать развозку до детского сада и обратно из-за особенностей реакции таких детей на места большого скопления людей, одним из которых и является общественный транспорт.