Видео драки на проезжей части в Актау появилось в социальных сетях

Драка. Скриншоты из видео Kozachkov offside

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как группа мужчин из примерно десяти человек выясняет отношения на проезжей части напротив ресторана Pinta, расположенного в 5-м микрорайоне областного центра.

Двое сцепились в рукопашной схватке на асфальте, еще несколько человек подбегают и наносят удары одному из них. В нескольких метрах еще двое молодых людей пытаются достать друг друга, размахивая кулаками и ногами. Из-за инцидента на дороге образовался затор. На видео также видно, что на место прибыл полицейский патруль.

Редакция Lada.kz ожидает комментария от департамента полиции Мангистауской области.