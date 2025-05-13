Что будет на месте бывшего пляжа «Нур Плаза» в Актау

Жители Актау выражают недовольство из-за отсутствия общественных пляжей, пригодных для купания. Одним из популярных ранее мест отдыха был пляж «Нур Плаза», который сейчас находится в запустении. В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства рассказали о планах на этот участок, передает Lada.kz .

Территория у моря. Фото О. Ярославской/Lada.kz

По информации администрации города, территория у моря, где ранее располагался пляж, передана в возмездное пользование ТОО «Иверия-Т».

«Целевое назначение: строительство и эксплуатация гостиничного комплекса с гостевыми домами», — сообщили в ведомстве.

Ранее редакция Lada.kz провела ревизию общественных пляжей в Актау и установила, что все они в настоящее время не соответствуют требованиям для полноценного отдыха. Особенно фотокорреспондента впечатлила территория бывшего пляжа «Нур Плаза», который фактически заброшен и не оборудован для купания.