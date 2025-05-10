В Актау частный пляж превратился в заброшенную территорию

Прибрежный участок уже несколько лет находится в разрушенном состоянии, портя облик города и нанося существенный урон имиджу пляжного курорта, который так рьяно выстраивают власти региона, передает Lada.kz .

Актау - город у моря. Фото: О. Ярославская/lada.kz

Купальный сезон со дня на день стартует в Актау, однако у жителей морской столицы нет благоустроенных мест отдыха на воде. В официально разрешенных для купания локациях морское побережье оказалось непригодным для отдыха. Так как Актау растянулся вдоль морского побережья, то можно ожидать, что место для благоустроенного отдыха у воды найдется. Так оно и было еще десять лет назад. Если обратиться к архивным публикациям, то можно вспомнить, что в черте города функционировали пляжи со свободным доступом, но платными дополнительными услугами.

Одним из таких был пляж «Нур Плаза». В 2014 году он выглядел так:

Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская побывала на этом месте в конце апреля 2025 года и зафиксировала произошедшие изменения на фото:

Так, потенциально пригодный и обширный отрезок побережья в черте города, который мог бы стать зоной отдыха для всех категорий населения, на протяжении многих лет является заброшенным и бесхозным. Тем временем власти Мангистауской области и ее административного центра активно популяризируют Актау как курортный город с отдыхом на побережье. Исходя из благоустроенности общественных пляжей в черте города, можно предположить, что все благоустройство пляжной зоны начинается и заканчивается в зонах привилегированного отдыха - в luxury-отелях и глэмпинге. Таким образом, жители Актау являются «сапожниками без сапог» - живут у моря, а благоустроенного общественного места для отдыха не имеют.

Почему пляжи должны быть доступны и благоустроены для местных жителей

Пляжи - это не просто зона отдыха, это важная часть городской среды. Их доступность для местных жителей - это необходимое условие комфортной, справедливой и устойчивой городской жизни.

Морское побережье является природным ресурсом, который по праву должен принадлежать всем. Закрытие этих территорий в пользу отелей или элитной застройки ущемляет интересы большинства ради интересов немногих.

Доступ к пляжам напрямую влияет на здоровье людей. Море, свежий воздух, возможность плавать, гулять и заниматься спортом делают пляжную зону источником физического и психического благополучия. Особенно это важно для семей с детьми, пожилых людей и тех, кто не может позволить себе поездку за город.

Кроме того, открытые пляжи - это вопрос социальной справедливости. Общество не должно делиться на тех, кто может позволить себе отдых у моря, и тех, кто отрезан от него заборами и платными входами. Городские пляжи - это место, где все равны, независимо от дохода и социального статуса.

С точки зрения градостроительства, прибрежные зоны играют важную роль в экологическом балансе города. Они обеспечивают проветривание, снижают эффект «городского теплового острова» служат пространством для зелёных насаждений. Застройка и закрытие берегов нарушают эти природные функции.

Открытые пляжи выгодны и с экономической точки зрения. Они способствуют развитию малого бизнеса, привлекают как туристов, так и самих жителей. Живой, доступный берег - это актив, а не обуза.