Раскопки продолжаются: в Актау приступили к модернизации инженерных сетей

В областном центре продолжили замену магистральных теплосетей. Завершить работы планируют до наступления отопительного сезона, передает Lada.kz .

Ремонтные работы на центральной улице Актау. Фото автора

Работники АО «Алматыинжстрой» проложили 1,5 км нового трубопровода из запланированных 9,8 км, подлежащих замене в этом году, передает пресс-служба акимата Актау.

«Общая протяженность сетей составляет 9,8 километра, что в пересчете на трубопроводы составляет около 22 километров. По сравнению с прошлогодними работами объемы остались такими же. В этом году строительные работы начались раньше», — сообщил директор филиала механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен Бердибаев.

Как сообщили в акимате Актау, завершить запланированный на этот год объем работ планируется до начала отопительного сезона.

В прошлом году в Актау отремонтировали 11,5 км магистрального теплопровода.