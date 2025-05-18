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18.05.2025, 12:51

В Актау раскритиковали «Алматыинжстрой» за некачественное благоустройство

Новости Актау 0 3 758 Ольга Максимова

 После модернизации тепловых сетей подрядная организация АО «Алматыинжстрой» некачественно провела работы по благоустройству территории. Компании пригрозили последствиями. Об этом стало известно в ходе выездного совещания главы города и сотрудников отдела ЖКХ акимата Актау, передает Lada.kz.

Скриншот из видео
Скриншот из видео

Жители Актау выражают недовольство качеством благоустройства, проведённого подрядной организацией в рамках реконструкции магистральных инженерных сетей, сообщил исполняющий обязанности руководителя городского отдела ЖКХ Бахтияр Максатов. По его словам, несмотря на многочисленные обращения к подрядчику, проблема до сих пор не решена.

«В дальнейшем, если подрядная организация не отреагирует и не примет меры, нам придётся обратиться в компетентные органы. Жалоб от жителей поступает слишком много», — отметил Бахтияр Максатов.

АО «Алматыинжстрой» обязалось дважды в месяц проводить встречи с представителями учреждения и депутатами для обсуждения выявленных недостатков.

Для контроля процесса восстановления участков после завершения модернизации тепловых сетей глава города Актау Абилкаир Байпаков объявил о создании рабочей группы, в которую войдут депутаты и профильные специалисты.

Напомним, в Актау продолжается модернизация теплосетей. 

  

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Космос
Космос
Критиковать не мешки ворочить... В прошлом году по окончании работ они всё привели в порядок, есть основание что также будет в этом году. Зато наш КЖСА бросает всё незеконченым, ямы, траншеи, взломаный асфальт, вот кто за собой осталяет в городе разруху. По-ходу, это они волну поднимают против подрядчика из Алматы ;)
18.05.2025, 16:14
ЁмоЁ
ЁмоЁ
компания "КЖСА" это контора - Тяп ляп... её косяки- висяки по всем микр остались. Это и есть вредитель.
18.05.2025, 15:52
fox1167
fox1167
«Алматыинжстрой» некачественно провела работы по благоустройству территории-------А почему не предпринимают меры в отношении компании "КЖСА" ? Вот самый ярый вредитель всех асфальтов во всём городе! После их работы -- везде разруха! Ничего не восстанавливают должным образом! Где рабочая группа? Где депутаты?
18.05.2025, 09:29
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