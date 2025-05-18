В Актау раскритиковали «Алматыинжстрой» за некачественное благоустройство

После модернизации тепловых сетей подрядная организация АО «Алматыинжстрой» некачественно провела работы по благоустройству территории. Компании пригрозили последствиями. Об этом стало известно в ходе выездного совещания главы города и сотрудников отдела ЖКХ акимата Актау, передает Lada.kz .

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Жители Актау выражают недовольство качеством благоустройства, проведённого подрядной организацией в рамках реконструкции магистральных инженерных сетей, сообщил исполняющий обязанности руководителя городского отдела ЖКХ Бахтияр Максатов. По его словам, несмотря на многочисленные обращения к подрядчику, проблема до сих пор не решена.

«В дальнейшем, если подрядная организация не отреагирует и не примет меры, нам придётся обратиться в компетентные органы. Жалоб от жителей поступает слишком много», — отметил Бахтияр Максатов.

АО «Алматыинжстрой» обязалось дважды в месяц проводить встречи с представителями учреждения и депутатами для обсуждения выявленных недостатков.

Для контроля процесса восстановления участков после завершения модернизации тепловых сетей глава города Актау Абилкаир Байпаков объявил о создании рабочей группы, в которую войдут депутаты и профильные специалисты.

Напомним, в Актау продолжается модернизация теплосетей.



