Умер журналист Диас Ахметшарип

Казахстанский журналист Диас Ахметшарип скончался на 48-м году жизни, передает Lada.kz .

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О смерти журналиста сообщили в Telegram-канале Qazaqstan.tv.

Свою карьеру Диас Ахметшарип начал в 1997 году в качестве репортера Казахского радио. Многие годы работал спортивным журналистом на телеканале «Qazaqstan» и агентстве «Хабар». Один из первых возглавил телеканал «Qazsport».

Был спортивным комментатором Олимпийских и Азиатских игр, чемпионатов мира, пресс-атташе сборной страны.

Коллектив корпорации Qazaqstan выразил соболезнования семье и близким покойного.

Напомним, Диас Ахметшарип впал в кому после массивного инсульта в Актау. Врачи диагностировали обширное кровоизлияние в мозг Трагедия произошла во время выездного заседания МВД РК.