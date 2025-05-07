Известный журналист впал в кому в Актау

Известный казахстанский журналист Диас Ахметшарип впал в кому после массивного инсульта в Актау, передает Lada.kz .

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Как сообщает Ulysmedia.kz со ссылкой на собственные источники, трагедия произошла в Актау во время выездного заседания МВД РК. У него диагностировано обширное кровоизлияние в мозг, его состояние оценивается как критическое.

Диас Ахметшарип начал журналистскую карьеру в 1997 году на «Казахском радио». Впоследствии он долгие годы трудился спортивным обозревателем на телеканалах «Хабар» и «Казахстан». Он вошёл в историю как первый директор государственного телеканала «Қазспорт», а также занимал пост главного редактора телеканала «Insport».

С 2003 по 2007 год Ахметшарип руководил пресс-службой Агентства по делам спорта и туризма РК и работал пресс-секретарём ведомства. В последние годы он занимал аналогичные должности в различных государственных структурах.